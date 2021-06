Na maandenlange pauze: Dumoulin wint meteen Nederlands kampioenschap tijdrijden

Tom Dumoulin heeft zich woensdag voor de vierde keer in zijn carrière gekroond tot Nederlands kampioen tijdrijden. De titel op het NK is zijn eerste zege sinds zijn overwinning in de tijdrit in de Ronde van Frankrijk van 2018.

De 30-jarige renner van Jumbo-Visma was in Emmen duidelijk sneller dan Sebastian Langeveld en Koen Bouwman. Dumoulin legde de twee ronden van in totaal 29,6 kilometer af in een tijd van 36:06, goed voor een gemiddelde van 49,197 kilometer per uur. Langeveld gaf met 36:33 minuten 27 seconden toe op Dumoulin. Bouwman zette met 37:30 de derde tijd neer.

Dumoulin laste eerder dit jaar een pauze in. Hij maakte zijn rentree in het wielerpeloton in de Ronde van Zwitserland eerder deze maand. In Zwitserland was Dumoulin met een zestiende plek in de vlakke tijdrit nog niet helemaal terug. Met een vijfde plek in de klimtijdrit had hij zelf echter de vooruitgang bespeurd en sprak hij van een geslaagde test.

Ook in 2014, 2016 en 2017 werd Dumoulin Nederlands kampioen tijdrijden. De titelverdediger van het NK van 2019, Jos van Emden, kon wegens blessures opgelopen door een val in de Ronde van Italië, niet van start gaan. Vorig jaar ging het NK tijdrijden vanwege de coronapandemie niet door.

Tokio

De ontlading bij Tom Dumoulin was groot. ‘Dit is gewoon heel mooi’, reageerde hij. ‘Het voelt fijn weer eens te winnen en nu mag ik weer een jaar lang in die mooie trui rondrijden.’

Die uitspraak licht misschien een tipje van de sluier over de toekomstplannen van Dumoulin, die in mei na een pauze zijn rentree aankondigde met als doel de olympische tijdrit in Tokio. De plannen van de wielrenner na de Spelen zijn nog niet bekend, maar Dumoulin, die zichtbaar plezier had gehad, lijkt in ieder geval van plan te zijn het rood-wit-blauw na Tokio te willen tonen.