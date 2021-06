Rode Duivels zelfs bij zege tegen Denemarken mathematisch nog niet zeker van tweede ronde

Na de 3-0-zege van zaterdag in de openingswedstrijd in en tegen Rusland ligt de weg naar de achtste finales volledig open, maar door de 0-1-zege van Rusland in het duel tegen Finland kunnen de Belgen zelfs bij een zege tegen Denemarken morgenavond en een zes op zes nog geen mathematische zekerheid verwerven over een stek in de tweede ronde.

Als de Rode Duivels op de slotspeeldag verliezen van Finland en Rusland wint van Denemarken, eindigen België, Finland en Rusland met zes punten en zal het doelsaldo in hun onderlinge confrontaties doorslaggevend zijn om de eindstand in de groep te bepalen. De Belgen zouden dus zomaar nog derde kunnen worden, mits een stevige en geheel onverwachte nederlaag tegen Finland.

Met zes punten is er donderdagavond bovendien nog geen mathematische zekerheid van een stek bij de beste vier derdes. Bijna zeker wel: op het EK van vijf jaar geleden in Frankrijk gingen nummers drie Slovakije en Ierland door met vier punten, Portugal en Noord-Ierland hadden zelfs aan drie punten genoeg. Voor Portugal bleek het voldoende om later de Europese titel te veroveren.

Als de Belgen hun groep winnen, komen ze op 27 juni in de bakoven van Sevilla in de achtste finales uit tegen een nummer drie uit de groepen A, D, E of F. De nummer twee uit groep B, de groep van de Belgen, staat op 26 juni in Amsterdam tegenover de nummer twee uit groep A. De nummer drie uit groep B speelt ofwel op 28 juni in Boekarest tegen de winnaar van groep F, ofwel op 29 juni in Glasgow tegen de winnaar van groep E.