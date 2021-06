Poetin na ontmoeting met Biden: ‘Moeilijk te zeggen of de relatie zal verbeteren’

De Russische president Vladimir Poetin noemde het gesprek met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden ‘constructief’, maar zei ook dat het ‘moeilijk te zeggen was’ of de relaties nu zullen verbeteren. Al is er volgens hem ‘een sprankeltje hoop’.

De ontmoeting tussen het Amerikaanse staatshoofd Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in Genève is woensdag in de vooravond beëindigd. De Amerikaanse delegatie meldt dat het gesprek uiteindelijk 3 uur en 21 minuten duurde, minder dus dan de vier à vijf uur die aanvankelijk in het vooruitzicht waren gesteld. Het was de eerste keer dat de twee elkaar zagen sinds Biden begin dit jaar Amerikaans president werd.

De twee mannen ontmoetten mekaar in de Villa La Grange, een landgoed aan het meer in Genève. Ze werden in ‘de stad van de vrede’ verwelkomd door de Zwitserse president Guy Parmelin, die hen geluk toewenste voor wat naar alle verwachtingen een gespannen gesprek werd.

Aparte persconferentie

Tijdens de ontmoeting hadden de twee het naar alle waarschijnlijkheid over atoomwapens, wapencontrole en de conflicten in Afghanistan, Syrië en Libië. Biden maakte vooraf ook duidelijk dat hij mensenrechtenschendingen in Rusland ter sprake zou brengen. Na afloop van de ontmoeting gaven Biden en Poetin elk apart een persconferentie. De Amerikaanse president stond daarop omdat hij vond dat de vrije pers dan ‘eerlijker’ te woord kan worden gestaan. Poetin was als eerste aan de beurt, daarna volgde Biden.

Niet tegen Rusland, maar voor Amerika

In zijn persconferentie geeft Poetin aan dat de gesprekken ‘constructief zijn verlopen’. Er was volgens hem geen sprake van vijandigheid. ‘Joe Biden is een ervaren staatsman’, voegde hij eraan toe. Het toonde volgens Poetin aan dat er de wil was om mekaar te begrijpen. Tegelijk wou hij niet spreken over een vriendschappelijke toon. Het waren volgens Poetin ‘pragmatische gesprekken over de belangen van beide landen’. Poetin gaf aan dat geen van beiden de ander had uitgenodigd om mekaar in eigen land te ontvangen.

Biden benadrukte het belang van een ontmoeting face to face. Hij zei dat hij de Russische president had aangegeven dat er nood was aan ‘een aantal basisregels, zoals in het verkeer’. ‘Daar moeten we ons allemaal aan houden. Ik heb gedaan waarvoor ik ben gekomen: identificeren wat beide landen kunnen doen om onze gezamenlijke interesses te verbeteren, zaken waar ook de rest van de wereld beter van wordt. En dat is gelukt. De toon van de hele ontmoeting was positief’, aldus Biden. Hij benadrukte niet tegen Rusland te zijn, maar wel voor Amerika.

Beiden benadrukten dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de relatie tussen beide laden stabiel en voorspelbaar is.

Relatie onder nul

De ontmoeting komt er op een moment dat de relatie tussen Rusland en de Verenigde Staten onder nul zit. Biden omschreef Poetin als een man zonder ziel, en vlak na zijn aanstelling als president zelfs als ‘een moordenaar’. Moskou was dan ook verrast toen de Amerikaanse president een ont­moeting voorstelde. Poetin zei achteraf tevreden te zijn met de uitleg die Biden hem zou gegeven hebben over de uitspraak.

De Russische annexatie van de Krim in 2014, het hardhandig neerslaan van elke vorm van oppositie zorgen al langer voor spanningen tussen de twee grootmachten.

Naar aanleiding van die groeiende spanningen tussen de beide landen waren de ambassadeurs in Moskou en Washington eerder dit jaar naar hun vaderland teruggeroepen. Volgens Poetin zijn hij en Biden overeengekomen dat de ambassadeurs kunnen terugkeren naar hun standplaats. Wanneer dat precies zal gebeuren, is niet duidelijk. Maar volgens Poetin is dat ‘een zuiver technische kwestie’.

Cyberaanvallen

De Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn al langer een doorn in het oog van de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Rusland er ook van achter de recente cyberaanval op de Colonial Pipeline, het grootste pijplijnbedrijf in het land.

Poetin ontkende eerder al met klem dat Rusland hierachter zat. Dat idee beschreef de Russische president als ‘absurd’. Hij herhaalde zijn standpunt: ‘Het is belangrijk dat de VS stopt met insinuaties maken en we starten met meer expertise aan te brengen’. Tijdens zijn persconferentie gaf hij aan dat zijn delegatie de Amerikanen ‘heel wat informatie’ heeft verstrekt over recente cyberaanvallen. Volgens Poetin kwam hij met zijn Amerikaanse ambtgenoot overeen elkaar te ‘consulteren’ over cyberaanvallen. ‘Cyberveiligheid wordt de komende tijd alleen maar belangrijker voor beide landen’, aldus Poetin. Tegelijk beschuldigde hij de VS van cyberaanvallen tegen Rusland.

Volgens Biden, die na Poetin aan zijn persconferentie begon, zijn er duidelijke afspraken gemaakt rond cyberveiligheid. Er zouden zestien infrastructuren zijn aangeduid die off limits zijn. Biden: ‘Rusland ging daarmee akkoord. Maar akkoord gaan is één ding, het in de praktijk uitvoeren is nog iets anders’.

Poetin verdedigt opsluiting van Navalny

Poetin vindt dat de opsluiting van de belangrijkste oppositiepoliticus in zijn land, Aleksej Navalny, gerechtvaardigd is. Navalny heeft bewust Russische wetten genegeerd, meent Poetin.

De Amerikaanse president liet het daar niet bij. ‘Als hij sterft, zullen de gevolgen voor Rusland vernietigend zijn’, waarschuwde Biden zijn tegenhanger.