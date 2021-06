Martinez: ‘Kevin De Bruyne heeft groen licht om wedstrijden te spelen’

Bondscoach Roberto Martinez en Romelu Lukaku spraken de pers vanuit Kopenhagen nog een laatste keer toe voor hun wedstrijd tegen Denemarken. De bondscoach had alvast goed nieuws: ‘Op Castagne na is iedereen fit’.

‘In onze selectie van 26 is Timothy Castagne de enige met een blessure’, vertelde Martinez. ‘Hij is gisteren/dinsdag met succes geopereerd en mag woensdagavond of donderdag het ziekenhuis verlaten. We wensen hem natuurlijk het allerbeste en een spoedig herstel’.

Linksachter Jan Vertonghen was de voorbije dagen nochtans een vraagteken bij de Duivels. De verdediger van Benfica liep in het openingsduel tegen Rusland een enkelkwetsuur op en ontbrak de voorbije dagen op training. Het is nog niet zeker of de recordinternational in de basis start tegen Denemarken. Als dat niet het geval is, wordt hij meer dan waarschijnlijk vervangen door Thomas Vermaelen. ‘De verwachting is dat Jan vanavond kan trainen, daarna bekijken we of hij ook kan starten’, nuanceerde de bondscoach enigszins. ‘Als hij geen reactie voelt, kan hij morgen/donderdag voetballen.’ Even later stapte Vertonghen als eerste het trainingsveld op in Parken.

Kevin De Bruyne hervatte maandag de training in het nationale oefencentrum na zijn neus- en oogkasbreuk. Axel Witsel stoomt zich klaar voor zijn eerste speelminuten sinds zijn zware achillespeesblessure begin dit jaar. Martinez kondigde eerder al aan dat Witsel ‘betrokken zal worden’ bij het duel tegen de Denen. ‘Het programma voor Kevin is duidelijk: hij is medisch fit en heeft groen licht om wedstrijden te spelen. Het is nu de vraag hoelang hij al kan spelen. We hebben twee wedstrijden in vijf dagen om hem klaar te krijgen om nadien de volle negentig minuten aan te kunnen. Hij heeft al veel progressie gemaakt en ik zie nog elke dag vooruitgang op training. Hetzelfde verhaal voor Axel Witsel en Eden Hazard: ook in hun geval maken we gebruik van de komende twee wedstrijden om hen fit genoeg te krijgen om een volledige wedstrijd aan te kunnen.’

Volgens Martinez zijn de Denen gevaarlijker dan de Russen. ‘Het wordt een heel andere wedstrijd. Denemarken zal hoog druk zetten en man op man spelen. Beide ploegen kennen elkaar goed.’

Eriksen bezoeken

Een hot topic op de persconferentie was ook de situatie van de onfortuinlijke Christian Eriksen, die een hartstilstand kreeg tijdens de vorige wedstrijd van Denemarken tegen Finland. Romelu Lukaku vertelde dat hij z’n ploegmaat bij Inter graag zou bezoeken. ‘Ik heb hem laten weten dat hij altijd op mij kan rekenen. Maar voorts heb ik hem gerust gelaten. Hij moet nu tijd besteden met de familie.’

Lukaku vertelde dat ook de Duivels morgenavond in de tiende minuut zullen applaudisseren voor Eriksen. ‘In de tiende minuut gaan we stoppen met spelen en meeklappen met de Denen. Dat is maar normaal’.

Lukaku denkt niet dat de Belgen in de val van het medelijden zullen trappen met de Denen. ‘Ik ben dat type niet, andere ploegen gaan ook geen medelijden met ons hebben. We moeten het moment grijpen.’