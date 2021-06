Ex-speler Maxime Biset vervolledigt sportieve staf van Antwerp

Met de toevoeging van onder meer oud-speler Maxime Biset heeft Antwerp zijn sportieve staf voor het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League helemaal rond. Dat communiceerde The Great Old woensdag. De nieuwe coach Brian Priske omringt zich verder met onder meer met ex-speler Anders Nielsen en de ervaren assistent Rudi Cossey.

Na de aankondiging eind mei dat Priske de taken als hoofdtrainer van Frank Vercauteren overnam, maakte de Deense coach werk van zijn omkadering. Rudi Cossey, eerder als assistent bij onder meer AA Gent, Club Brugge en Sporting Lokeren aan de slag, wordt de rechterhand van Priske. Ook de Deen Anders Nielsen, in 2002 en 2003 aanvaller bij Antwerp, vervult een rol als assistent-coach.

Net als Nielsen ondertekende ook oud-speler Biset een contract tot en met 2022-2023 op de Bosuil. De verdediger, die in 2017 met Antwerp de promotie naar 1A vierde, was vorig seizoen nog in 1B aan de slag bij Westerlo, maar zette op 35-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière. Bij Antwerp zal de ex-speler van Mechelen, Antwerp en Westerlo instaan voor de individuele trainingen en de stilstaande fases. ‘Ik ben heel dankbaar dat ik hier mijn eerste stappen als coach kan zetten’, reageert Biset op de clubwebsite. ‘Ik koester warme herinneringen aan deze club en wil maar al te graag meewerken aan de verdere uitbouw.’

Eerste training op 22 juni

Antwerp strikte ook Peder Hansen als keeperstrainer. De 43-jarige Deen komt over van Horsens uit de Superligaen en werkte ook met de nationale U16 van Denemarken. De Brit Stephen Foyston wordt dan weer data-analist van The Great Old, een functie die hij eerder ook bij Lyngby en Midtjylland vervulde. Ook Watford, Tottenham, de nationale ploeg van de Verenigde Staten en de Deense Pro League deden een beroep op zijn kunde. Zowel Hansen als Foyston werkten al eerder samen met Priske. Beiden ondertekenden een contract tot het einde van het seizoen 2022-2023.

Physical coach Peter Catteeuw en mental coach Rudy Heylen vervolledigen de sportieve staf van Antwerp. De volledige ploeg van Priske wordt op dinsdag 22 juni voorgesteld na de eerste veldtraining van de Great Old.