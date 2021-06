FNG zet Vlaams waarborgfonds Gigarant uit de wind

FNG heeft eerder vanochtend het noodkrediet van 20 miljoen terugbetaald. Daardoor kunnen de banken niet langer het waarborgfonds Gigarant van het Vlaams Gewest aansprakelijk stellen.

Dat zei Roald Borré, afscheidnemend voorzitter van de retailholding FNG. Borré is ook directeur bij het Vlaams investeringsfonds PMV dat minderheidsaandeelhouder is bij FNG. Het waarborgfonds Gigarant is dan wel gevrijwaard, maar PMV zal zijn investering in FNG niet kunnen recupereren. Borré zei dat het aandeel FNG, dat vorig jaar geschorst werd, ergens vanaf het derde kwartaal dit jaar opnieuw zal noteren.

‘De toekomst van FNG begint vandaag’, zei Borré eerder vandaag. Hij wees erop dat door de dading die afgesloten werd met Nordic Capital, de vroegere eigenaar van de Zweedse webwinkel Ellos, FNG kan doorstarten. Nordic Capital heeft geld ter beschikking gesteld waardoor FNG alle contractuele schulden heeft terugbetaald. Het noodkrediet van de banken valt daaronder. Er is ook geld om de werkingskosten van FNG te dekken.

Het geld dat FNG kreeg, is een voorafname op de beursgang van Ellos. Bij die beursgang, die later dit jaar plaatsvindt, krijgt Nordic Capital zijn geld terug. FNG zelf zal ‘een belangrijke aandeelhouder’ van Ellos blijven. De holding is echter opgezadeld met verschillende claims. In de eerste plaats heeft onderzoeksrechter Theo Byl die een gerechtelijk onderzoek voert naar de val van FNG, de vennootschap in verdenking gesteld. De banken, de obligatiehouders en het Mezzaninefonds hebben elk apart FNG gedagvaard. De banken voor 200 miljoen, het Mezzaninefonds voor 12 miljoen.

De stichters van FNG blijven als aandeelhouder bepalend. Op de bijzondere aandeelhoudersvergadering weigerden ze hun (theoretische) greep op de raad van bestuur te lossen. De stemming om hun voordrachtrecht op te heffen, haalde het niet. Ook de vraag om het dubbel stemrecht af te schaffen, haalde het niet. De meeste andere bepalingen werden door de aandeelhouders wel aanvaard met uitzondering als het over de kwijting van de bestuurders ging.

Sommigen oud-bestuurders kregen geen kwijting voor hun mandaat. Het gaat onder meer om oud-voorzitter Eric Verbaere, marketingprofessor Gino Van Ossel, Elke Kestens en twee van de drie stichters: Anja Maes en Manu Bracke. De derde stichter, Dieter Penninckx was geen bestuurder in het duale model dat FNG hanteerde. Dat model werd gisteren opnieuw hervormd tot een klassiek Belgisch bestuursmodel.

De aandeelhouders kozen ook een nieuwe raad van bestuur. In die raad is Paul Lembrechts als ceo uitvoerend bestuurder. Hij gaat de komende maanden de beursgang van Ellos mee vorm geven.

Sophie Manigart, Sonny Luypaert, Nadine Vanovenberghe en Alain Hellebaut vormen naast Lembrechts de nieuwe raad van bestuur. FNG maakte niet bekend wie de raad zal voorzitten. Er wordt later deze week een raad van bestuur bij elkaar geroepen. Die zal een voorzitter moeten aanduiden. In de tussentijd is de ‘ouderdomsdeken’ in de raad van bestuur voorzitter.