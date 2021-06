Beresterke Lampaert klopt Evenepoel en wint BK tijdrijden voor eigen volk

Een imponerende Yves Lampaert heeft voor eigen volk in Ingelmunster het BK tijdrijden gewonnen. Hij was na een spannende strijd tegen de klok twintig seconden sneller dan ploegmaat en topfavoriet Remco Evenepoel, die tweede werd.

Van bij de start vloog Yves Lampaert over het vlakke parcours, dat hij als zijn broekzak kent. Bij de eerste tussentijd moest topfavoriet Remco Evenepoel al tien seconden goedmaken en die achterstand zou alleen nog maar groter worden.

Uiteindelijk strandde Evenepoel op twintig seconden van zijn ploegmaat. Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts mocht als derde mee op het podium. De 30-jarige Lampaert werd door zijn dorpsgenoten meteen op de schouders gehesen voor een heus volksfeest.

Lampaert volgt Wout van Aert op, die deze keer paste voor de titelstrijd tegen de klok om zijn door ziekte al verstoorde voorbereiding op de Tour niet te onderbreken.

Het is voor Lampaert na 2017 de tweede nationale titel tijdrijden, in 2018 werd hij ook Belgisch kampioen op de weg. Zondag wordt in Waregem gestreden voor de Belgische titel op de weg, dus kan Lampaert opnieuw voor eigen volk koersen.

Uitslag:

1. Yves Lampaert 44:48

2. Remco Evenepoel +20”

3. Victor Campenaerts +41”

4. Ilan Van Wilder +1’01”

5. Florian Vermeersch +1’06”