Biden en Poetin treffen elkaar op een plek vol symboliek

De Amerikaanse en Russische president treffen elkaar in de Zwitserse stad Genève. Daar werden in 1985 de eerste stappen gezet om een einde aan de Koude Oorlog te maken.

De plek waar Joe Biden en Vladimir Poetin elkaar vandaag ontmoeten, is de plek in de geschiedenis van de relaties tussen de Amerika en Rusland, waar historische foto’s - en soms beslissingen - zijn genomen.

In deze Zwitserse stad ontmoeten Ronald Reagan en Mikhail Gorbatsjov elkaar voor het eerst op 19 November 1985 om over de wapenwedloop te spreken. De Amerikaanse president en de leider van de toenmalige Sovjetunie zagen elkaar in de villa Maison de Saussure. Keuvelend bij het haardvuur hebben de twee wereldleiders daar afspraken gemaakt die uiteindelijk tot een beperking van het aantal kernwapens hebben geleid. Hun bijeenkomst luidde het einde van de Koude Oorlog in. Enkele jaren later zou de Sovjetunie uiteenvallen.

Reagan (rechts) en Gorbatsjov ontmoeten elkaar in 1985 in Genève. Foto: AFP

Het was ook in Genève dat Hillary Clinton, de minister van Buitenlandse Zaken onder Barack Obama, de relaties met Rusland wou ‘resetten’. Tijdens de bijeenkomst met haar Russische collega, Sergej Lavrov, haalde ze op 6 maart in 2009 in het Intercontinental Hotel de fameuze gele klok boven, waarop de slogan pjeregroezka stond. Helaas hadden de tolken van Clinton het Amerikaanse woord ‘reset’ verkeerdelijk vertaald als ‘overbelasting’. Net zoals het symbool op de klok, is de reset van de diplomatieke betrekkingen tussen beide grootmachten een mislukking gebleken. Twee jaar tevoren had de Russische president Vladimir Poetin op de Veiligheidsconferentie in München in zijn toespraak al de krachtlijnen van zijn toekomstig beleid uitgestippeld, waarbij hij aankondigde dat Rusland niet langer over zich heen zou laten lopen.

Villa Fleur d’Eau kijkt uit op het meer van Genève. Foto: AFP

Vandaag zien Biden en Poetin elkaar in Villa Fleur d’Eau in Versoix, met zicht op het meer van Genève. Het neutrale Zwitserland, dat geen sancties tegen Rusland heeft uitgevaardigd na de Russische annexatie van de Krim, zou hard hebben gelobbyd om de twee staatshoofden te kunnen ontvangen. Het past in de traditie van de stad.

Maar de sfeer is totaal anders dan bij de twee vorige topontmoetingen tussen de Verenigde Staten en Rusland in Genève. Reagan sprak aan de vooravond van zijn ontmoeting met Gorbatsjov over een ‘vredesbijeenkomst’. Biden is naar Genève afgezakt om Poetin de les te lezen.