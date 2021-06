Voorzitter Deense voetbalbond vraagt Uefa reglementen te herzien na voorval met Eriksen

Jesper Møller, de voorzitter van de Deense voetbalbond DBU, heeft de Uefa woensdag verzocht haar reglementen in verband met het herspelen van wedstrijden te herzien. De vraag komt er na de storm van kritiek toen de Denen zaterdag amper enkele uren na de hartstilstand van Christian Eriksen de EK-wedstrijd tegen Finland afwerkten.

‘Het was de verkeerde beslissing. Het was volkomen onacceptabel dat de spelers zich op het terrein moesten begeven zo kort na dat verschrikkelijke voorval’, schrijft Møller woensdag in een communiqué. Daarmee schaart hij zich achter de kritiek van zijn spelers en bondscoach na de 0-1-nederlaag tegen Finland. ‘De spelers en trainers mochten niet in zo’n situatie worden gebracht omdat het niet hun beslissing zou mogen zijn’, klonk het voorts.

De Uefa verkondigde dinsdag de situatie met het grootst mogelijke respect ten aanzien van de situatie en de spelers te hebben behandeld. De Denen kregen de mogelijkheid om de wedstrijd zaterdagavond voort te spelen of de partij zondagmiddag verder te zetten. De Europese voetbalbond ontkent gedreigd te hebben met een nederlaag via de groene tafel indien de Denen geweigerd zouden hebben.

‘De volgende dag herspelen’

In de Uefa-statuten staat gestipuleerd dat ‘als een match niet kan worden gespeeld of maar gedeeltelijk kan worden gespeeld, de wedstrijd integraal of de resterende periode van de wedstrijd in principe ’s anderendaags moet worden afgewerkt’. Tegelijkertijd wordt echter ook vermeld dat een pauze van 48 uur tussen twee wedstrijden noodzakelijk is.

De voorzitter van de Deense voetbalbond benadrukt dat hij een voorstel zal overmaken ‘zodat we ons nooit meer in een dergelijke situatie zullen bevinden’.

Zaterdag stuikte de Deense sterspeler Christian Eriksen net voor het einde van de eerste helft neer op het terrein. Na een hartmassage kon de speler overgebracht worden naar het ziekenhuis. Dinsdag postte hij een foto op sociale media waarin hij zei het goed te maken gezien de omstandigheden.