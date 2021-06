Deense bondscoach: ‘Zullen moeilijk te kloppen zijn tegen België’

Vier dagen na de dramatische gebeurtenissen met Christian Eriksen in het openingsduel tegen Finland is de spelverdeler van Inter aan de beterhand en lijken zijn ploegmaats en bondscoach de knop te hebben omgedraaid om zich weer op het voetbal te focussen. ‘Morgen/donderdag zullen we moeilijk te kloppen zijn’, beloofde de Deense bondscoach Kasper Hjulmand woensdag tijdens het persmoment.

Na de 0-1-nederlaag tegen de Finnen zijn de Denen bijna verplicht om tegen de Rode Duivels iets te rapen, om de tweede ronde in het vizier te houden. Uit de voorgaande duels tussen beide landen kunnen ze echter weinig vertrouwen putten, want in de Nations League trok België twee keer aan het langste eind. ‘Of we het deze keer anders zullen aanpakken? Dat zullen we morgen zeggen, na de wedstrijd. We hebben alles uitvoerig geanalyseerd. De laatste wedstrijd tegen de Belgen was zelfs vrij evenwichtig, we hebben er veel over nagedacht. We zullen het dit keer iets anders aanpakken. De spelers willen winnen en we gaan ons best doen. Ik weet dat we de underdog zijn, geen twijfel mogelijk. We spelen tegen het beste land ter wereld en dat weten we uit ervaring. Bekijk hun statistieken maar eens: ze krijgen amper doelpunten tegen, scoren vlot en winnen bijgevolg bijna altijd. Ze doen denken aan een clubelftal, maar er bestaat altijd een kans. Als we kijken naar die wedstrijd in België, was die vrij evenwichtig, maar dan zal het dus wel beter moeten. Ik ben er echter zeker van dat we een goede wedstrijd zullen spelen.’

Passlijn richting Lukaku afsnijden

De vraag blijft wat de impact van de gebeurtenissen op de Deense selectie zal zijn. Reageren ze eerder aangeslagen of halen ze net energie en eendracht uit het drama met Eriksen? Bovendien missen ze ook nog eens hun beste speler. ‘Onze ploeg zal nooit sterker of beter zijn zonder Eriksen, Christian kan je niet vervangen. Hij is een topspeler en zonder hem zullen we het anders moeten aanpakken. Maar ook zonder hem kunnen we veel bereiken op dit EK. We zullen morgen moeilijk te kloppen zijn.’

Het grote gevaar bij de Belgen komt van Romelu Lukaku, niet te stoppen tegen de Russen en toen al goed voor twee doelpunten. ‘Het is niet evident om hem af te stoppen. Ook de vorige wedstrijden was hij al uitstekend tegen ons. Maar het gaat niet alleen om Lukaku. Het gaat niet over individuele kwaliteiten, maar over de structuur van de ploeg, het systeem. Dat neemt niet weg dat Lukaku op dit moment een van de beste aanvallers is. Hij is moeilijk af te stoppen. Het komt er vooral op aan de passlijn richting Lukaku af te snijden.’