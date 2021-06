Na operatie van zes uur: bijna einde carrière voor Castagne

Timothy Castagne viel in de eerste EK-wedstrijd tegen Rusland uit met een dubbele breuk in de oogkas. Het EK zit erop voor de Rode Duivel, maar de zware operatie wees uit dat hij aan erger is ontsnapt: Als de blessure drie centimeter hoger was geweest, dan was dat het einde van zijn carrière.

De operatie van Timothy Castagne duurde liefst zes uur. Er moest veel gebroken bot worden verwijderd. De dokter was categoriek: drie centimeter hoger en hij had zijn carrière moeten stopzetten. Ook neurologische gevolgen waren dan niet uitgebleven.

De flankspeler van Leicester is nu wakker maar moet de zon en schermen vermijden. Hij hoopt binnen twee maanden terug te keren.

Niet eerste oogoperatie

Het is niet de eerste oogoperatie van Castagne. In zijn tweede seizoen bij KRC Genk begon hij plots witte vlekken te zien, dat bleek het gevolg van een hersenschudding op het einde van het seizoen voordien. Castagne had last van migraine, werd gekweld door pijn bij het lopen en de sneeuw voor zijn ogen werd steeds sterker. Volgens neurologen leed hij aan exoforie. Castagne keek scheel: zijn ogen draaiden van nature 36 graden naar buiten, alleen compenseerde hij dat onbewust. Maar na die hersenschudding lukte dat niet meer. De verlossing kwam er voor Castagne na een operatie waarbij een aantal oogspieren werden doorgeknipt.

Verwante artikels 12/06/2021 Einde toernooi voor Timothy Castagne na oogkasbreuk