PS-Kamerlid Marc Goblet overleden

De voormalige algemeen secretaris van het ABVV en PS-Kamerlid Marc Goblet is overleden. Dat laat de PS-Kamerfractie weten. Hij werd 64 jaar.

‘De PS-fractie in de Kamer heeft met grote droefheid het overlijden van haar kameraad Marc Goblet vernomen’, stelt het persbericht.

‘Als toegewijde verdediger van de socialistische waarden die hem dierbaar waren, heeft hij voor de rechten van arbeiders en een meer rechtvaardige samenleving gestreden. We verliezen een toegewijde, moedige man die zijn leven heeft gewijd aan het dienen van anderen.’

Goblet was van eind 2014 tot juni 2017 algemeen secretaris bij de socialistische vakbond ABVV. Hij vormde toen een duo aan de top van het ABVV met Rudy De Leeuw. In 2017 zette hij om gezondheidsredenen een stap opzij bij de vakbond. Hij werd er toen opgevolgd door Robert Vertenueil.

Nadien volgde nog een stap naar de federale politiek. Hij zetelde voor de PS in de Kamer. Volgens de fractie is hij na een moedige strijd tegen een ziekte overleden.

Marc Goblet was een echte generatiesyndicalist. Zijn vader, Simon Goblet, had zelf carrière gemaakt in de vakbond. Begonnen als mijnwerker en gewone militant, maar doorgegroeid tot nationaal voorzitter van de machtige Algemene Centrale.

Marc Goblet kreeg het vakbondsdenken dus thuis met de paplepel binnen. Zijn loopbaan lijkt trouwens op die van zijn vader. Ook hij werkte eerst een tijdlang als arbeider, in een verwarmingsbedrijf, voor hij naar de vakbond overstapte en er almaar belangrijker werd.