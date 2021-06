Biden en Poetin schudden elkaar de hand op gespannen ontmoeting

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin zijn woensdag iets na de middag aan hun langverwachte ontmoeting in het Zwitserse Genève begonnen. De twee wereldleiders schudden elkaar kort de hand voor de start van hun gesprek.

De twee mannen kwamen aan met enkele minuten verschil bij de villa La Grange, een landgoed aan het meer in Genève. Ze werden in ‘de stad van de vrede’ verwelkomd door de Zwitserse president Guy Parmelin, die hen geluk toewenste voor wat naar alle verwachtingen een gespannen gesprek wordt. De Russische president had gezegd dat hij hoopte op een ‘productieve ontmoeting’, aldus persagentschap Reuters. Bij aankomst zei Biden dat het ‘altijd beter is om elkaar in levenden lijve te ontmoeten’.

De ontmoeting komt er op een moment dat de relatie tussen Rusland en de Verenigde Staten onder nul zit. Joe Biden omschreef Vladimir Poetin als een man zonder ziel, en vlak na zijn aanstelling als president zelfs als ‘een moordenaar’. Moskou was dan ook verrast toen de Amerikaanse president een ont­moeting voorstelde.

De Russische annexatie van de Krim in 2014, het hardhandig neerslaan van elke vorm van oppositie en de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn een doorn in het oog van de Verenigde Staten.

President Vladimir Poetin vindt dan weer dat de Navo te ver naar het oosten is uitgebreid en Rusland bedreigt. Hij zegt dat het Amerikaanse schild, bedoeld om raketten uit Iran tegen te houden, eigenlijk dient om de slagkracht van de Russische raketten te verminderen. Tegelijk ziet hij in alle prodemocratische opstanden de hand van het Westen, dat zijn regime zou willen ondermijnen.

Aparte persconferentie

Na afloop van de ontmoeting geven Biden en Poetin elk apart een persconferentie. De Amerikaanse president stond daarop omdat hij vindt dat de vrije pers dan ‘eerlijker’ te woord kan worden gestaan.