Het Vlaams Parlement houdt vandaag een actualiteitsdebat over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht, als voorproefje voor de onderzoekscommissie die ongetwijfeld volgt. De vraag wie op de hoogte was en mogelijk verantwoordelijkheid draagt voor het gebrek aan actie en transparantie in het dossier, is daarbij de meest gevoelige. Volg het debat hier live.

‘Gezondheid is het allerbelangrijkste goed, de overheid moet alles doen voor de gezondheid van de burgers’, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) bij de opening van het debat. ‘De Vlaamse regering heeft dit dossier een hoge prioriteit gegeven gezien de ernst van de verontreiniging, we moeten nog antwoorden krijgen op een aantal belangrijke vragen.’ Jambon herhaalde dat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) te voortvarend was met haar communicatie, maar inhoudelijk zit iedereen binnen de regering wel op dezelfde golflengte. ‘Alle ministers delen de bezorgdheid, iedereen wil een doortastende aanpak’, zei hij. ‘We gaan uit van het voorzorgsprincipe, maar we willen ook geen paniek zaaien.’

Dat de onderzoekscommissie er komt, lijkt een uitgemaakte zaak. Tijdens het actualiteitsdebat lieten meerderheidspartijen en oppositiepartijen al weten achter de oprichting van zo’n commissie te staan. Die moet nog voor de zomer uit de startblokken schieten en nagaan wat er is misgelopen bij de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omstreken, wie daarvoor verantwoordelijk is en welke lessen er voor de toekomst moeten worden getrokken.

‘We willen volledige transparantie, wie wist wat en waarom’, zei fractieleider van CD&V voor het Vlaams Parlement Peter Van Rompuy. ‘Een onderzoekscommissie ligt dan voor de hand.’ Van Rompuy laat weten het voorstel van de oppositie te steunen, en aanvaardt zelfs een lid van de oppositie als voorzitter van de onderzoekscommissie.

Fractieleider voor Vlaams Belang Chris Janssens heeft het over de onenigheid binnen de Vlaamse regering omtrent dit dossier. Zijn partij staat achter het voorstel om een onderzoekscommissie op te richten.

Wilfried Vandaele, fractieleider voor N-VA in het Vlaams Parlement, laat ook weten dat zijn fractie achter de oprichting van de commissie staat. Ook Open VLD pleit voor ‘maximale transparantie’ en geeft de steun voor de oprichting van de onderzoekscommissie. ‘Maar die commissie zal de vervuiling niet betalen, wel in kaart brengen welke instanties welke informatie had en op welk moment’, zegt fractieleider Willem-Frederik Schiltz.