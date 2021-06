Quarantaine valt weg bij gevaccineerden, wel PCR-test na hoogrisicocontact

De gezondheidsministers zijn op aanraden van de experts een versoepeling voor gevaccineerden overeengekomen. De verplichte quarantaine na een hoogrisicocontact wordt voor hen opgeschort. Ze moeten wel een negatieve test kunnen voorleggen. Dat werd aan De Standaard bevestigd.

‘Vanuit wetenschappelijke hoek adviseren we om de verplichte quarantaine te laten vallen voor volledig gevaccineerden die contact hebben gehad met een coronapatiënt’, zei Sciensano-viroloog Steven Van Gucht eerder. ‘Bij hen moet het volstaan om enkel nog een PCR-test af te nemen.’

De ministers gaan in op die voorgestelde versoepeling. Dat zijn ze overeengekomen op de interministeriële conferentie woensdag. Tot dusver was er geen quarantaine-onderscheid tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden: iedereen die contact had met een corona­patiënt moest tien dagen in isolatie.

‘Maar bij volledig gevaccineerden weten we dat de kans veel kleiner is dat ze nog besmet raken met het virus’, aldus Van Gucht. ‘Ook zullen ze het virus veel minder snel doorgeven. De kans op transmissie kan dalen met 80 procent. Virologisch gezien vormen zij dus een veel minder groot gevaar. Al blijft er uiteraard een klein risico, vandaar dat we één verplichte PCR-test behouden.’

Als de quarantaine effectief afgeschaft wordt voor wie ­gevaccineerd is, is dat nog een concreet voordeel voor wie zich laat prikken (los van de ­gezondheidsvoordelen). Voor ­gevaccineerden onder elkaar geldt al langer geen advies meer om afstand te houden of een mondmasker te ­dragen.