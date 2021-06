Tientallen gewonden bij explosie bomauto op militaire basis in Colombia

Bij de ontploffing van een autobom op een militaire basis in Cúcuta, in het oosten van Colombia, zijn 36 mensen gewond geraakt. Dat meldt het ministerie van Defensie.

De Colombiaanse minister van Defensie Diego Molano Aponte reisde naar de basis van de 30ste Brigade in Cúcuta om er zich te vergewissen van de situatie ‘en de nodige stappen te nemen naar aanleiding van dit ernstige incident’.

Hij had het over een terroristische actie, door twee mensen die in een witte bestelwagen binnenkwamen en zich voordeden als ambtenaren. Na vijf minuten, rond 15.10 uur plaatselijke tijd, vond een eerste explosie plaats van het voertuig, twee minuten later gevolgd door een tweede. Daarbij zijn volgens een eerste balans 36 gewonden gevallen, van wie er 3 ernstig aan toe zijn.

‘Degenen die proberen de integriteit van de soldaten van het vaderland aan te tasten, zijn schurken’, verklaarde de defensieminister. ‘De verantwoordelijken zullen hard voor deze terreurdaad boeten en wij zullen niet rusten tot we hen gevonden hebben. We zullen blijven waken over de verdediging van de Colombianen.’

Ook president Ivan Duque kondigde intussen aan naar Cúcuta onderweg te zijn.

De basis van de 30ste Brigade in Cúcuta is de belangrijkste militaire basis in het noordoosten van Colombia. Van daaruit worden de operaties tegen de guerrillabeweging ELN (Nationaal Bevrijdingsleger) en de overgebleven splintergroepen van de guerrillaorganisatie Farc gecoördineerd. In de bewuste regio aan de grens met Venezuela zijn ook tal van criminele bendes actief.

In januari 2019 bombardeerde ELN een politieacademie in de hoofdstad Bogotá. Er vielen toen 22 doden. De Colombiaanse regering brak daarop de vredesbesprekingen met de guerrillaorganisatie af.

