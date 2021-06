Woelige commissie over Jürgen Conings: parlementsleden krijgen eerst inzage Defensie-rapport, pas later debat

Op bijna twee uur tijd is de commissie Defensie niets wijzer geworden over wat er fout is gelopen in de zaak-Jürgen Conings. De zitting is geschorst tot 17 uur. De commissieleden mogen eerst het onderzoek inkijken.

Het rapport van de inspecteur-generaal van Defensie over wat er fout gelopen is binnen Defensie – en vooral de militaire inlichtingendienst – met de informatie dat de voortvluchtige militair Jürgen Conings op een Ocad-lijst stond als potentieel gevaarlijke extremist, telt 35 pagina’s. Dat meldt de krant Le Soir vandaag. De krant wist ook enkele elementen uit het onderzoek los te krijgen waaruit moet blijken dat de dienst die extremisme moet opvolgen, erg onderbemand was. De persoon die de kleine cel leidde zou volgens Le Soir ook relatief onervaren geweest zijn.

De leden van de commissie Defensie namen meer dan een uur de tijd om hun ongenoegen over dat perslek te uiten. Slechts weinigen hebben het vertrouwelijke rapport al kunnen inkijken, onder hen wel minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) en Chef Defensie Michel Hofman. Dedonder bezwoer dat ze niet met de pers gesproken heeft. Dat ze dat bij het binnengaan van de zaal wel kort deed, werd in de commissie niet op applaus onthaald. Ze heeft Hofman gevraagd onmiddellijk na te gaan wie er zijn mond voorbijgepraat heeft.

Luchtledig

Ander punt van discussie was de werkwijze. Zowat alle fracties wonden zich op omdat ze een debat zouden moeten voeren over een document dat ze nog niets eens gezien hebben. Theo Francken (N-VA) noemde dat ‘bijzonder vreemd’. Denis Ducarme (MR) stelde vast dat ‘we hier dan in het luchtledige debatteren’. Na veel over en weer en een bijzonder bitse woorden­wisseling tussen Christophe Lacroix (PS) en Steven Creyelman (Vlaams Belang), werd de zitting meer dan een kwartier geschorst.

Nadien volgde een warrige stemming, met als resultaat dat de Kamerleden vanmiddag het rapport achter gesloten deuren kunnen inkijken. Minister Dedonder komt om 17 uur opnieuw naar de Kamer en zal dan het rapport zelf nog eens toelichten.