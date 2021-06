Batman mag Catwoman niet oraal plezieren

Nu elk streaming­bedrijf minstens een half dozijn superheldenseries heeft, wordt het een uitdaging om nog een verse ­insteek te vinden. In de animatiereeks Harley Quinn van HBO Max worden de grenzen opgezocht van wat superhelden (met name die uit het DC Comics-universum) wel en niet ­mogen doen.

Waar die grens dan ligt? Dat ontdekten de makers van de reeks, Justin Halpern en ­Patrick Schumacker, naar eigen zeggen toen ze een scène wilden ­inlassen waarin Catwoman oraal bevredigd wordt door Batman. Dat schrijft ­Variety.

Harley Quinn, dat uitdrukkelijk op een volwassen publiek is gericht, draait rond een vrouwelijke booswicht uit de DC Comics-strips. De makers komen uit de ­wereld van de sitcoms, en opteren voor gewelddadige zwarte humor. De bewuste scène was voorzien in het derde seizoen van de reeks, die nog niet te zien is.

‘Helden doen dat niet’, zou DC Comics aan Halpern en ­Schumacker hebben laten weten. Of helden dan egoïstische minnaars zijn? Niet zozeer, klonk het antwoord. ‘Maar wij verkopen speelgoed. Het is moeilijk om speelgoed te ver­kopen als Batman iemand beft.’

Harley Quinn werd in 2019 gelanceerd met deze officiële trailer: