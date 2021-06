Tokio blijft weifelen over publiek op de Olympische Spelen

De Japanse regering beslist op korte termijn over het toelaten van toeschouwers bij de wedstrijden van de Olympische Spelen in Tokio. Een woordvoerder van de regering heeft gezegd dat er nog voor het einde van deze maand een uitspraak komt.

Op vrijdag 23 juli vindt de openingsceremonie van de Olympische Spelen plaats, maar het is nog altijd niet duidelijk hoeveel bezoekers de wedstrijden mogen bijwonen. Eerder werd wel al besloten dat bezoekers uit het buitenland niet welkom zullen zijn. Volgens de laatste berichten in de Japanse media ligt er een voorstel op tafel voor 10.000 bezoekers per evenement. Voor de kleinere sportlocaties, waar geen plek is voor 10.000 aanwezigen, zou volgens het voorstel 50 procent van de capaciteit benut mogen worden.

Nog voor het einde van deze maand wordt er een finaal besluit genomen. De autoriteiten zullen dit laten afhangen van hoe de besmettingsgraad zich in het land de komende dagen en weken ontwikkelt. Het land heeft nog maar 5,2 procent van de totale bevolking kunnen vaccineren. Het aantal besmettingen evolueert wel in dalende lijn.

Deelnemers en begeleiders aan de Olympische Spelen zullen zich, wat betreft het virus, aan zeer strenge richtlijnen moeten houden. Zo wordt hen gevraagd om zich dagelijks te testen, alleen te eten en niet te praten in afgesloten ruimtes.

De kritiek van de Japanse bevolking op de Olympische Spelen klinkt steeds luider. Critici vinden het onverantwoord dat de Spelen zullen plaatsvinden, maar premier Yoshihide Suga verbond zijn politieke lot aan het sportevenement. De Japanse oppositie diende dinsdag een motie van wantrouwen in tegen het kabinet van de premier.