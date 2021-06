Ruim 30.000 Vlamingen onder de 41 willen vrijwillig Janssen-vaccin

Al meer dan 30.000 Vlamingen tussen 18 en 40 jaar hebben zich sinds dinsdag vrijwillig kandidaat gesteld voor een Janssen-vaccin. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en meldt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) op Twitter.

Minister Beke kondigde vorige week aan dat volwassenen tussen 18 en 40 jaar binnenkort vrijwillig zouden kunnen kiezen voor het vaccin van Janssen (Johnson & Johnson). Dinsdag werd deze mogelijkheid toegevoegd op Qvax. Je kan daar concreet aangeven kandidaat te zijn voor een Janssen-vaccin.

Al ruim 30.000 volwassenen jonger dan 41 hebben zich op één dag kandidaat gesteld voor het vaccin. “Het was de juiste keuze om J&J vrijwillig aan te bieden”, aldus Beke op Twitter. Wie zich kandidaat wil stellen, moet wel eerst de beschikbare informatie over het Janssen-vaccin doornemen. Die omvat onder meer een risico-batenanalyse waarin de kans op de uiterst zeldzame bijwerking van bloedklonters in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes wordt afgewogen tegen de individuele baten van een coronavaccin.

16- en 17-jarigen

Vanaf dinsdag konden nu ook 16- en 17-jarigen zich inschrijven op Qvax. Zij komen (nog) niet in aanmerking voor het Janssen-vaccin, maar kunnen op die manier wel een vrijgekomen plaatsje voor het Pfizer-vaccin innemen. Normaliter komen 16- en 17-jarigen pas helemaal achteraan de vaccinatiecampagne aan de beurt. Intussen hebben ook al zowat 6.000 jongeren zich hiervoor aangemeld.

