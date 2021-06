Hele inboedel JJ House verkocht, tot papieren flipcharts toe

Dinsdagavond is de online veiling van de inboedel van JJ House van Sihame El Kaouakibi afgelopen. Op alle 274 kavels is geboden, van 13 euro voor papieren flipcharts tot 3000 euro voor een stoomoven, en de veiling leverde meer op dan wat veilinghuis Hammertime geschat had. ‘Ik denk dat de bieders een aandenken willen hebben’, klinkt het.