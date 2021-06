Coronavirus circuleerde al in december 2019 in de VS

Het coronavirus dat verantwoordelijk is voor Covid-19 circuleerde in de Verenigde Staten al zeker sinds december 2019, weken voor het eerste officiële geval in januari 2020 werd bevestigd. Dat blijkt uit een nieuwe studie die dinsdag is gepubliceerd.

De Amerikaanse nationale gezondheidscentra (NIH) analyseerden 24.000 bloedstalen die tussen 2 januari en 18 maart 2020 bij vrijwilligers werden afgenomen. Bij negen patiënten werden antilichamen tegen het SARS-CoV-2-virus aangetroffen. Dat gebeurde via twee verschillende serologische tests om het risico op valse positieve resultaten te beperken. De antilichamen die met deze tests werden opgespoord, neutraliseren het vermogen van het virus om cellen te infecteren en duiken pas twee weken na de eigenlijke besmetting op.

De eerste stalen die positief terugkeerden, kwamen van twee deelnemers uit Illinois en Massachusetts en werden respectievelijk op 7 en 8 januari 2020 afgenomen. Dat lijkt erop te wijzen dat zij al eind december met het virus besmet raakten. Daarbij komt nog dat de twee testpersonen in kwestie zich niet in New York noch in Seattle bevonden, terwijl die twee steden beschouwd worden als de toegangspoorten waarlangs het virus zijn weg naar de VS vond.

CDC concludeerde hetzelfde

‘De antilichaamtests stellen ons in staat om de verspreiding van SARS-CoV-2 in de Verenigde Staten tijdens de begindagen van de epidemie in het land – toen er nog maar beperkt werd getest – beter te begrijpen’, zegt Keri Althoff, professor in epidemiologie aan de Johns Hopkins-universiteit en hoofdauteur van de studie.

De studie, die werd gepubliceerd in het tijdschrift Clinical Infectious Diseases, bevestigt vergelijkbare resultaten van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC, die afgelopen november tot dezelfde conclusie kwam.