MacKenzie Scott geeft opnieuw 2,7 miljard dollar weg

MacKenzie Scott, de ex-vrouw van Amazon-baas Jeff Bezos, heeft opnieuw 2,7 miljard dollar aan verschillende goede doelen geschonken. In totaal gaf ze al 8,5 miljard dollar weg sinds juli 2020.

De donaties werden aangekondigd in een blog post, waarin Scott schreef dat ze geld wilde geven aan ‘mensen die niet gezien worden’. Er werden 286 organisaties gekozen die werken rond ongelijkheid, kunst en onderwijs. Scott schrijft dat ze haar rijkdom wil herverdelen en dat ze samenwerkte met een team van onderzoekers en haar nieuwe man, Dan Jewett, om na te gaan wie de donaties zou ontvangen.

‘We zijn ervan overtuigd dat de onverdeelde rijkdom niet in een klein aantal handen moet zijn, en dat de oplossingen beter van anderen komen’, schrijft ze nog.

Scott, in een vorig leven ­romanschrijfster, en Bezos gingen in 2019 uit elkaar na een ­huwelijk van 25 jaar. De echtscheiding maakte van haar een van de rijkste vrouwen ter wereld. Ze hield er dan ook een belang aan over van 4 procent in e-commercegigant Amazon. De waarde daarvan steeg sindsdien nog fors.

In juli 2019, een maand na haar scheiding, werd ze al lid van ‘The Giving Pledge’, een campagne die de rijksten van deze wereld aanmoedigt de helft van hun fortuin weg te geven aan goede doelen.