Ook coronapremie voor (sommige) zelfstandigen

In het grote loonakkoord dat de regering-De Croo dinsdag bekrachtigde, duikt ook een coronapremie van 500 euro voor de ‘kwetsbare’ zelfstandigen, vooral in de horeca en de evenementensector.

De regering-De Croo hield dinsdagavond een elektronische ministerraad om het loonakkoord te bekrachtigen, nu de sociale partners hun akkoord over onder meer een stijging van de minimumlonen hebben vastgelegd. De PS had het eerste dossier afhankelijk gemaakt van het tweede.

Het loonakkoord omvat zoals bekend de loonnorm van 0,4 procent boven op de index voor dit en volgend jaar, een eenmalige coronapremie tot 500 euro die in bedrijven of sectoren te onderhandelen valt, en een verhoging van de laagste uitkeringen met bijna 700 miljoen euro.

Maar dinsdag bleek dat het akkoord ook een premie van 500 euro netto voor zelfstandigen bevat. Dat meldde La Libre Belgique en is bevestigd aan De Standaard.

Opvallend, daar waar de premie voor werknemers bedacht is voor bedrijven die het ondanks de crisis goed deden, is de premie voor zelfstandigen gericht op zij die vanaf september 2020 zes maanden lang een overbruggingsrecht kregen, omdat ze hun activiteiten niet konden uitoefenen. Zo’n 100.000 zelfstandigen zouden in aanmerking komen, vooral dan in de horeca en de evenementensector. De kostprijs van de premie wordt op 56 miljoen euro geraamd. In tegenstelling tot de coronapremie in de privésector, komt dat geld uit de begroting.

De premie is dan ook eerder de tegenhanger van de ‘beschermingspremie’ die minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) bedong voor de werknemers die lang tijdelijk werkloos waren. In 2020 was die begroot op 180 miljoen euro, voor 2021 op zo’n 52 miljoen.