Eneco wil gaskraan dicht, maar plant nieuwe centrale

Eneco, de Nederlandse leverancier van elektriciteit en gas die ook in ons land actief is, wil tegen 2035 klimaatneutraal worden. Daarvoor wil het energiebedrijf, dat zowat een half miljoen Belgen tot zijn ­klanten kan rekenen, onder meer afstappen van aardgas.

Het bedrijf zal uiterlijk tegen 2025 stoppen met de verkoop van gasketels en wil het klanten duurzame alternatieven aanbieden, zoals elektrische of hybride warmtepompen en ketels die klaar zijn voor waterstof. Eneco zou daarbij ‘toegankelijke financiering’ aanbieden, waarmee klanten niet alleen een warmtepomp kunnen installeren maar ook hun huis isoleren.

Opmerkelijk is dat Eneco momenteel nog een nieuwe gascentrale wil bouwen in Manage, in Henegouwen. ‘Dat lijkt paradoxaal’, zegt Miguel de Schaetzen, de directeur van Eneco Wind. ‘Maar we leven in België, en in België is er een ambitieus plan voor de nucleaire exit. Als er geen wind of zon is, moeten wij dus elektriciteit kunnen verzekeren.’ De nieuwe centrale zou op termijn op waterstof kunnen draaien. De Waalse overheid vraagt dat Eneco in de geplande centrale ook de CO 2 afvangt, maar het bedrijf twijfelt aan de technische haalbaarheid en de wenselijkheid van die verplichting.