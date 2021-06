Portugal maakt Hongarije af in slotminuten, Ronaldo treft twee keer raak

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Portugal heeft zijn job gedaan tegen Hongarije. In de laatste tien minuten maakten de Portugezen nog drie goals na een moeilijke wedstrijd tegen de energieke Hongaren. 0-3 is de eindstand.

Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus kregen we weer eens een ouderwetse heksenketel op de Europese voetbalvelden. Ruim 50.000 Hongaren maakten een hels kabaal bij elke veelbelovende actie van hun team, maar vooral bij elk balcontact van Cristiano Ronaldo. Als vanouds kreeg de Portugese wereldster het hele stadion over zich heen.

Tot groot jolijt van de luidruchtige Hongaren miste Ronaldo dé kans om Portugal op voorsprong te brengen. Net voor rust werd Ronaldo in stelling gebracht door de matig spelende Bruno Fernandes, van dichtbij trapte hij onbegrijpelijk over. Gisteren kregen we mogelijk al het doelpunt van het toernooi van Patrik Schick, vandaag doet Ronaldo een gooi naar de misser van het toernooi.

De meest bedrijvige aanvaller van de Portugezen tijdens de eerste helft was nochtans Diogo Jota. De Liverpool-aanvaller was vooral in het openingskwartier heel aanwezig. Tot drie keer toe kreeg hij de ruimte om uit te halen, twee keer vond hij de uitstekende Hongaarse doelman Gulácsi op zijn weg en een keer trapte hij hoog over.

De Hongaren deden gedisciplineerd hun verdedigend werk, maar konden in de eerste helft zelf werkelijk niets klaarmaken. Ze speelden met veel energie en werden vooruit gestuwd door de Hongaarse aanhang, maar heel ver vooruit kwamen ze niet. Een kopballetje van de bonkige spits Szalai op een stilstaande fase was de enige bal die Rui Patrício moest plukken.

Evenwichtigere tweede helft

Rond het uur kenden de Hongaren zowaar een beter moment. In tegenstelling tot in de hele eerste helft, slaagden ze erin om zelf kansen te creëren. Rui Patrício moest aan het werk op pogingen van het spitsenduo Szalai en Sallai, maar zij konden hun schoten niet plaatsen. De Hongaren putten moed uit hun eerste echte kansen en kwamen meer en meer aan voetballen toe. Invaller Schön bracht het stadion even in extase, maar de vlag ging terecht omhoog voor buitenspel.

Portugal had nog wel het meeste balbezit, maar was eigenlijk nergens meer. Gulácsi ging in de tweede helft nog twee keer uitstekend plat op een kopbal van Pepe en een goed geplaatst afstandsschot van Bruno Fernandes.

De tempoversnelling die de Portugezen nodig hadden om het Hongaarse blok te ontwrichten, kwam er eigenlijk niet, maar Raphaël Guerreiro kon met een gelukje de openingsgoal maken. Zowel de voorzet van Fernandes als het schot van de linksback weken af op een Hongaarse voet, 0-1.

Nog geen twee minuten later, in minuut 88, was Portugal volledig zegezeker. Willi Orban ging te opzichtig aan de ingevallen Frankfurt-spits André Silva hangen en scheidsrechter Çakir kon niet anders dan naar de stip wijzen. Cristiano Ronaldo nam zijn verantwoordelijkheid en trapte feilloos binnen. De Portugese ster pakt een nieuw record en is de eerste speler ooit die op vijf opeenvolgende EK’s scoort.

Het vet was helemaal van de soep bij Hongarije en in de blessuretijd kon Ronaldo doelman Gulácsi omspelen en zijn tweede van de avond maken: 0-3.