Jeugdauteur Dirk Bracke op 68-jarige leeftijd overleden

Jeugdauteur Dirk Bracke is dinsdag overleden, zo maakte Standaard Uitgeverij bekend. In februari 2021 kondigde de auteur al aan dat hij na 28 jaar schrijverschap om gezondheidsredenen moest stoppen met schrijven.

‘Zijn dood is een groot verlies voor zijn familie en vrienden, onze uitgeverij en voor de Vlaamse jeugdliteratuur’, klinkt het in het persbericht van Standaard Uitgeverij. Dirk Bracke laat zijn vrouw, twee kinderen en vier kleinkinderen achter.

De auteur kon meer dan veertig jeugdromans op zijn conto schrijven, waarbij hij heikele maatschappelijke thema’s zoals drugs, prostitutie of jeugdbendes niet uit de weg ging. Heel wat van zijn boeken wonnen literaire prijzen, ook in het buitenland, en verschillende verhalen werden ook succesvol verfilmd.

Maatschappelijke thema’s

Bracke begon pas als dertiger met schrijven. Hij volgde een handelsopleiding en werkte eerst in een postsorteercentrum. De eerste stap in de literaire wereld was zijn deelname aan de John Flanderswedstrijd in 1987 met een verhaal over neanderthalers. Hij won niet, maar de tekst Steen werd in 1988 wel gepubliceerd in de reeks Vlaamse Filmpjes. Bracke werkte het verhaal nadien uit tot een volwaardige jeugdroman die in 1993 verscheen. Later herwerkte hij het verhaal nog verder in Vuurmeisje.

De ambitie van Bracke leek aanvankelijk beperkt. ‘Een boek met mijn naam op, meer moest dat niet zijn’, zo zei hij daarover in het VRT-programma Culture Club. Maar Steen werd de eerste in een lange reeks van populaire jeugdromans.

Na het lezen van een artikel over kinderprostitutie in Zuidoost-Azië verschoof zijn focus van historische romans naar maatschappelijke thema’s. Met Blauw is bitter (1993), een verhaal over kinderprostitutie, zette hij de toon voor zijn latere werk.

De grote doorbraak kwam er in 1996 met Het uur nul, een verhaal over een tiener met aids. Het boek deed de populariteit van Bracke snel stijgen. De schrijver stond niet alleen bekend om zijn directe schrijfstijl en moeilijke thema’s, maar ook voor zijn research. Voor het boek Het Engelenhuis bijvoorbeeld, ging hij maandenlang in gesprekken met geïnterneerde meisjes in de gesloten jeugdinstelling De Zande in Beernem. Voor Black reed hij dan weer mee met politiepatrouilles in Brussel om op die manier inzicht te krijgen in de wereld van jeugdbendes.

Van boek naar film

Het Engelenhuis werd door Hans Herbots in 2010 verfilmd tot Bo. Vijf jaar later verfilmden Adil El Arbi en Bilall Fallah de boeken Black en Back tot Black. Het betekent voor het regisseursduo een belangrijke hefboom voor hun carrière in Hollywood. Begin 2021 kondigde het duo aan dat ze ook Straks doet het geen pijn meer, een roman over incest, in een film zullen gieten. De opnames starten in 2022.

Bracke was blij dat zijn verhalen ook succesvol waren op het witte doek. ‘Het is het derde boek van mij dat verfilmd wordt. Enkel Tom Lanoye en Jef Geeraerts valt ook die eer te beurt. Dat streelt mijn ego’, zo zei hij daarover.