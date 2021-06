Elise Mertens meteen uitgeschakeld in Birmingham

Teleurstelling voor Elise Mertens (WTA-17) dinsdag in het Verenigd Koninkrijk. De 25-jarige Limburgse werd uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-grastoernooi (235.238 dollar) in Birmingham. Het Belgische nummer 1 verloor in drie nipte sets met 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 7-6 (7/4) van de Australische Ajla Tomljanovic (WTA-72) na 3 uur en 9 minuten spelen.

‘Van ondergrond veranderen is nooit gemakkelijk’, legde Mertens uit. ‘Bovendien was het de eerste keer in twee jaar dat ik weer op gras speelde. Ik speelde niet slecht, maar ik moet mijn draai nog vinden, vooral in de overgang van verdediging naar aanval, maar ook in de service, de return, en mijn voetenwerk. Het zit nog niet helemaal goed. Ik moet toegeven dat zij goed speelde. Ze heeft niet veel fouten gemaakt. Verliezen met 7-6 in de derde set is niet leuk, maar ik heb in ieder geval kunnen vaststellen waar ik aan moet werken voor de rest van dit korte seizoen.’

Dubbelspel

Voor hetzelfde geld had Mertens de wedstrijd in twee sets kunnen winnen. Ze leidde met 5-4 in de eerste set, kreeg een setpunt en stond 4/2 voor in de tiebreak die volgde. ‘Ja, dat is waar, hoewel zij misschien ook in twee sets had kunnen winnen, omdat het zo close was. Feit is dat ik beter moet kunnen profiteren van situaties waarin ik de overhand heb, bijvoorbeeld wanneer ik een break voorsprong heb’, analyseerde ze. ‘Misschien moet ik iets meer risico nemen, zeker op gras, want ik probeerde te variëren met slices, maar ik kon haar niet uit balans krijgen. Ik sloeg meer aces (14), maar maakte ook 12 dubbele fouten, wat naar mijn smaak te veel is. Ik zit hoe dan ook nog in het dubbeltoernooi, waardoor ik kan werken aan mijn service en mijn return. Dat is een voordeel.’

Mertens speelt het dubbel met de Taiwanese Hsieh Su-Wei, die maandag ook al in de eerste ronde van het enkelspel werd uitgeschakeld. Ze starten tegen de ervaren Amerikanen CoCo Vandeweghe en Samantha Stosur.