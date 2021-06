Dossier PFOS-vervuiling: wie is wie?

3M produceerde de PFOS, Lantis moet er als bouwheer van de Oosterweelwerken ‘veilig’ mee aan de slag, Ovam meet en bepaalt in welke gevallen de grond gesaneerd moet worden, de milieuverenigingen trekken aan de alarmbel en dan zijn er nog enkele ministers. We zetten de protagonisten in het PFOS-verhaal op een rij.

> 3M

Het Amerikaanse bedrijf 3M, bekend van de gele post-its en plakbandmerk Scotch, produceerde in zijn vestiging in Zwijndrecht tot 2002 PFOS. Dat is een stof die bijna niet afbreekbaar is en schadelijke gevolgen voor de gezondheid kan hebben. Er zijn in de omgeving sterk verhoogde concentraties van de stof vastgesteld in de bodem en het grondwater, maar ook in pissebedden, wormen en mezen op het terrein.

Het bedrijf sloot in november 2018 een overeenkomst af met de uitvoerder van de Oosterweelwerken – de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), die vandaag Lantis heet. Beide bedrijven doen met de dading ‘uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van alle toekomstige vorderingen met betrekking tot het Geschil’, en dat ‘voor eens en voor altijd’. Bovendien beloven beide partijen niet ‘publiek te zullen communiceren’ over de PFOS-concentraties of over de gemaakte afspraken ‘zonder voorafgaand onderling overleg’.

> Lantis

De bouwheer van de Oosterweelwerken is Lantis, dat bij de voorbereidingsfase van de werken voor de Oosterweelverbinding nog Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) heette.

In 2016 stelt Lantis met voorbereidende bodemonderzoeken vast dat op verschillende locaties op de werf hoge concentraties PFOS aanwezig zijn. Lantis gaat in overleg met 3M, dat het verantwoordelijk acht, en ondertekent de bovenvermelde overeenkomst met het bedrijf. Zo kan Lantis een waterzuiveringsstation bouwen en een opslagberm voor de meest vervuilde grond aanleggen op het bedrijfsterrein van 3M.

Manu Claeys, bekend als voorzitter van het Antwerpse burgercollectief stRaten-generaal, is sinds 2018 onafhankelijk bestuurder bij Lantis. Hij moet naar eigen zeggen de bezorgdheden op het terrein laten doorsijpelen naar Lantis.

> Milieuverenigingen

Het is een front van milieuverenigingen, waaronder Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace, dat eind april, kort voor de graafwerken op Linkeroever beginnen, de alarmbel luidt. ‘Deze gronden mogen absoluut niet zomaar worden afgevoerd’, schrijven ze in een collectief standpunt. Ze schetsen het scenario van een ‘bovengronds stort’ en eisen de ‘onmiddellijke stopzetting van de grondverplaatsingen’.

Milieuactivist Thomas Goorden geldt als klokkenluider. Hij beet zich vast in het dossier en bracht verontrustende wetenschappelijke studies in verband met de werken. ‘We weten al lang dat daar een toxische tijdbom ligt’, zei Goorden.

> Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir

N-VA-minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), de bevoegde minister, laat al een tijd uitschijnen dat de Vlaamse overheidsdienst Ovam niet alle informatie over de PFOS-vervuiling doorgaf aan haar kabinet. In april gaf ze in een commissie nog een technisch en geruststellend antwoord op vragen over de PFOS-veront­reiniging.

Vorige week legde ze plots een parlementaire commissie op tafel. Ze kreeg daarvoor de wind van voren binnen de Vlaamse regering. Het onverwachte manoeuvre draaide alvast uit op een extra ministerraad maandag, waarop Ovam meer uitleg moest geven over haar communicatie rond de zaak.

> Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) laat samen met minister Demir bijkomend onderzoek uitvoeren. Aan de hand van ­metingen in onder meer het bloed willen ze de blootstelling van omwonenden aan PFAS-chemicaliën nagaan, en de relatie onderzoeken met gezondheidseffecten, zoals verstoorde immuniteit, verstoringen van het hormonaal stelsel of leverschade. PFAS (per­fluorinated substances) is de naam van een groep ­amper afbreekbare stoffen die gebruikt worden als beschermlaag voor pannen of als blusschuim. PFOS is er één van.

> Ovam

De Openbare Afvalstoffenmaatschappij Ovam zegt dat ze het Agentschap Zorg en Gezondheid altijd heeft geïnformeerd over PFOS. Ovam heeft het over een gebrek aan ‘afdoende of accurate meettechnieken’ en aan een ‘wettelijk kader’ voor de stof toen de Oosterweelwerken werden voorbereid. Ovam hanteert op dit moment een zeer recente methode om met PFOS vervuilde grond te saneren. Lantis wist niet van die methode.