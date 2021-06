Hongaars parlement keurt omstreden antihomowet goed

Het Hongaarse parlement heeft dinsdag een omstreden wet gestemd die voorlichting aan minderjarigen over homo- en transseksualiteit verbiedt. Tegen de aangekondigde wet is maandag en dinsdag fel geprotesteerd in de straten van de hoofdstad Boedapest.

De wet verbiedt de ‘promotie’ van homoseksualiteit, concreet mag er op plaatsen waar minderjarigen aanwezig zijn geen verwijzing worden gemaakt naar holebi- en transgenders. De goedkeuring van de wet werd live op televisie uitgezonden.

De conservatieve Fidesz-partij van de Hongaarse premier Viktor Orban had vorige week wetswijzigingen ingediend om de ‘promotie’ van homoseksualiteit of geslachtsverandering bij minderjarigen te verbieden.

De nieuwe wet betekent meteen dat educatieve programma’s of advertenties zoals een van Coca-Cola in 2019 waarin een homostel kust, niet langer toegestaan zijn. Hetzelfde geldt voor boeken over homoseksualiteit.

Lees ook: Waarom moraalridders vaak een schimmig dubbelleven leiden

Volgens ngo’s is de wet vergelijkbaar met een Russische wet die elke daad van homoseksuele ‘propaganda’ gericht op jongeren strafbaar maakt. Ze waarschuwen ervoor dat de vrijheid van meningsuiting en de rechten van het kind ernstig worden beperkt, en ze beschuldigen Hongarije ervan ‘dictatoriale modellen te kopiëren die indruisen tegen de Europese waarden’. ‘De regering keert zich tegen haar eigen burgers door het voorbeeld van Rusland en China te volgen.’

In december 2020 keurde het Hongaarse parlement al een wet goed die de traditionele notie van gezin en ‘geslacht’ in de grondwet verankert en adoptie door paren van hetzelfde geslacht de facto te verbieden.