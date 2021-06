Zweden zal aangifte doen bij politie na haatspraak tegen spits Berg

De Zweedse voetbalbond gaat aangifte doen bij de politie nadat Marcus Berg het slachtoffer werd van haatspraak op sociale media. Berg (34) kreeg honderden online haatreacties over zich heen nadat hij een grote kans voor Zweden had gemist in het doelpuntloos gelijkspel, maandag in de EK-wedstrijd tegen Spanje.