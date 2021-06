EU en VS bereiken doorbraak in aanslepend handelsconflict over Airbus en Boeing

De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn overeengekomen om het dispuut over de wederzijdse heffingen in het conflict rond Boeing en Airbus voor vijf jaar in de koelkast te stoppen. Zo werd bevestigd door Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, na haar ontmoeting met Amerikaans president Joe Biden en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel.

Brussel en Washington beschuldigen elkaar al jarenlang van illegale staatssteun aan de eigen luchtvaartindustrie. Het conflict sleept al sinds 2004 aan en is daarmee het oudste handelsgeschil in de schoot van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). In 2019 kreeg de VS groen licht om voor 7,5 miljard dollar taksen te heffen op Europese producten. Een jaar later mocht de EU van de WTO voor 4 miljard dollar aan tarieven invoeren voor Amerikaanse export.

Na een telefoongesprek met de Amerikaanse president Joe Biden maakte Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen begin maart bekend dat de twee partijen overeengekomen waren om al die tarieven voor vier maanden op te schorten. Dat moest hen de ruimte bieden een oplossing te zoeken.

Nu Biden op bezoek is in Brussel maar die oplossing nog niet bereikt is, wordt de opschorting met vijf jaar verlengd. Dat meldden verschillende Europese bronnen dinsdag en het nieuws over een akkoord werd even later ook door Von der Leyen bevestigd. ‘Dit opent een nieuw hoofdstuk in onze relatie want op de markt van vliegtuigbouwers gaan we van procesvoering naar samenwerking’, zei ze.

In die periode van vijf jaar gaan de EU en de VS een oplossing zoeken voor onder meer de subsidies die al zijn uitgekeerd aan Boeing en Airbus, zei de Amerikaanse handelsgezant Katherine Tai in de marge van het bezoek van Biden. ‘Er is een akkoord om de tijd te nemen om een langetermijnoplossing te vinden’, zei een Europese bron eerder al. Een andere insider had het over een ‘lange wapenstilstand’ die wordt bekrachtigd.

Vertrokken naar Genève

Biden werd dinsdag na een bezoek aan koning Filip in het gezelschap van premier Alexander De Croo (Open VLD) rond de middag verwacht in het Europagebouw aan het Schumanplein voor de top met de EU. Hij werd er verwelkomd door Von der Leyen en Europese Raadsvoorzitter Charles Michel. Rond 15 uur stapte de president op de militaire luchthaven van Melsbroek op het vliegtuig richting Genève, waar hij woensdag de Russische president Vladimir Poetin zal ontmoeten. De bijeenkomst in de Zwitserse stad Genève zal meteen de laatste halte vormen van Bidens eerste buitenlandse reis als Amerikaans president.