Ikea Frankrijk krijgt fikse boete voor bespioneren personeel

Ikea moet in Frankrijk een boete van 1 miljoen euro betalen, onder meer omdat het eigen personeelsleden bespioneerd heeft. De Franse tak van het meubelconcern is schuldig bevonden aan het oneigenlijke gebruik van persoonsgegevens. Ook de voormalig directeur Jean-Louis Baillot werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en een boete van 50.000 euro.

De Franse justitie beschuldigde Ikea ervan een ‘spionagesysteem’ te hebben gerund in de vestigingen in het land. Zo zouden privédetectives en politiemensen zijn ingeschakeld om privégegevens over medewerkers en sollicitanten te verzamelen. Ook zouden de agenten vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan het bedrijf. Soms werden ook nepwerknemers ingezet om rapporten over het personeel op te stellen.

Ecologisch terrorisme en BMW

De zaak kwam begin 2012 aan het licht in het Franse onderzoeksblad Le Canard Enchaîné. Volgens het satirische weekblad zette het management van het bedrijf een systeem op om bepaalde werknemers te monitoren. Uit processtukken bleek eerder dat het kantoor 600.000 euro per jaar uitgaf aan privédetectives.

Een van de getroffen werknemers ‘was altijd een modelwerknemer geweest, maar begon plots te protesteren’, stond in een e-mail van de risicomanager van Ikea France te lezen. ‘Hoe is die verandering er gekomen? Is er sprake van ecologisch terrorisme?’ Een ander voorbeeld is een werknemer die zich een gloednieuwe BMW cabrio aanschafte, en zich zo verdenkingen op de hals haalde.

Justitie in Frankrijk had een boete van 2 miljoen euro geëist, meer dan de helft van de maximumboete die de Franse wet toestaat. Daarnaast werd een celstraf voor de voormalige directeur geëist.

Stefan Vanoverbeke, de Belgische ex-topman die Ikea Frankrijk leidde voor Baillot, noemde de spionage eerder ‘geïsoleerde gevallen’ en geen ‘Ikea-beleid’. Hij verklaarde zelf wel ‘geschokt’ te zijn door de gebruikte methodes.