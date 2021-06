AA Gent verwelkomt oude bekenden als nieuwe assistenten

Tijdens een druk bijgewoonde persconferentie stelden de Buffalo’s hun nieuwe sportieve organisatiestructuur voor. De Gentse trainer Hein Vanhaezebrouck krijgt twee nieuwe assistenten: ex-Buffalo’s Danijel Milicevic en Nicolas Lombaerts vervoegen de technische staf.

‘Na lang thuiszitten en eigenlijk niet weten wat gedaan, was ik maar wat blij dat ik een telefoontje kreeg van Hein Vanhaezebrouck met de vraag of ik niet bij hem en AA Gent aan de slag zou willen gaan’, vertelde Nicolas Lombaerts, die vooral het defensieve compartiment voor zijn rekening zal nemen.

Danijel Milicevic maakte met AA Gent, als speler, een mooie campagne in de Champions League mee. ‘Het is een waar plezier om hier aan de slag te kunnen gaan als coach. In 2014 beleefde ik hier een fantastische periode. Ik hoop dat we daar nu een vervolg aan kunnen breien. Mijn actieve carrière zit erop. Ik begin hier aan een nieuwe wending in mijn voetballeven’, stelde Danijel Milicevic, die het offensieve compartiment voor zich zal nemen.

Er was op de persconferentie nog meer nieuws te sprokkelen. Peter Balette blijft aan boord en zal ook enkele sportieve taken als teammanager op zich nemen. Daarnaast maakt videoanalist Marc Delcourt de overstap van KV Kortrijk. Eerder raakte al bekend dat fysical coach Bram De Winne overkomt van Zulte Waregem.

Vooraleer Ivan De Witte de vernieuwingsoperatie toelichtte, kwam de Gentse voorzitter nog even terug op het voorbije seizoen: ‘We hebben een moeilijk seizoen gekend door allerlei toestanden: covid, veel gekwetsten en enkele minder gelukkige beslissingen die ik ook al openlijk heb toegegeven’, stak de Gentse voorzitter van wal.

Ivan De Witte (links) en Michel Louwagie. Foto: belga

Boodschap aan journalisten

De Witte had ook een duidelijke boodschap voor de media en waarnemers: ‘Mijn levensmotto blijft overeind: doe nooit aan anderen, wat je niet wilt wat anderen jou zouden aandoen. Dat geldt voor iedereen. Het is goed dat iedereen dat respecteert’, aldus De Witte. ‘Er zijn zaken verschenen over mij, Michel en anderen. Als je dat omkeert, dan moet je toegeven dat je dit liever niet over je zelf hoort. Als je de pen vasthoudt, moet je nadenken of je dit ook zou willen horen. Dat hoort tot de ethiek van de journalisten. Hopelijk kunnen we dit motto dit seizoen ook hanteren: journalisten die bij elk woord dat ze schrijven, nadenken over de impact ervan.’

Een concrete ambitie voor het komende seizoen wil De Witte niet uitspreken: ‘We zullen een goed jaar spelen waarbij we deze club een elan zullen geven dat er mag zijn. Maar ik zal dat niet uitdrukken in posities. Maar geloof me: er is heel veel gewerkt in het tussenseizoen’, benadrukte een bevlogen De Witte.

‘Interesse voor Dorsch en Yaremchuk’

De Gentse ceo Michel Louwagie beleeft zoals vanouds een drukke mercato en verwacht dat er eerstdaags in enkele dossiers witte rook zal volgen: ‘De transfer van Kleindienst zit in een afrondende fase, hij keert terug naar Heidenheim. De gesprekken over de deal van Andrijasevic (naar het Chinese Zhejiang FC) lopen nog. Maar dat zal ook eerstdaags afgerond worden. En voor Dorsch is er natuurlijk interesse. Die interesse komt nu ook op gang voor Yaremchuk. Ondanks het belachelijk prijsadvies van de experten op tv. We zullen onze eigen vraagprijs wel formuleren.’