Mensensmokkelaars betrokken bij zaak-Mawda in oktober voor hof van beroep in Luik

Het hof van beroep van Luik behandelt vanaf 19 oktober de zaak van twee mensensmokkelaars die betrokken waren bij de achtervolging op de E42, waarbij de 2-jarige Mawda door een politiekogel stierf.

Mawda, een 2-jarig Iraaks-Koerdisch meisje, werd in de nacht van 16 op 17 mei 2018 gedood door een politiekogel tijdens een achtervolging tussen de politie en een busje met migranten waarin het kind en haar ouders zich bevonden. Het voertuig probeerde het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

Het luik met betrekking tot de dood van het meisje werd op 12 februari uitgesproken door de strafrechter in Bergen. De politieagent die op het busje vuurde, kreeg één jaar cel met uitstel en 400 euro boete. Parallel werd een tweede dossier geopend en behandeld in Luik. Dat behelsde de aanklachten over mensensmokkel.

• Agent en chauffeur moeten boeten voor dood Mawda

Een van de beklaagden werd in Bergen veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Hij werd aangeduid als de bestuurder van het busje. Een tweede beklaagde, aanzien als degene die een actieve rol van smokkelaar vervulde, werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en een boete van 208.000 euro. De derde beklaagde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, voor een derde met uitstel, en een voorwaardelijke boete van 264.000 euro.

De drie andere beklaagden gaven in februari verstek. De rechtbank veroordeelde hen tot drie jaar gevangenisstraf en boetes van 208.000 euro.

De bestuurder ging niet in beroep tegen zijn straf. Zijn twee handlangers gingen wel in beroep. Er staan twee hoorzittingen gepland, één op 19 oktober en de tweede op 9 november.