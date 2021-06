Peter Sagan dan toch naar zijn tiende Tour de France op rij

Peter Sagan rijdt dan toch zijn tiende Tour de France op rij. In het begin van het seizoen was het helemaal nog niet zeker, want Bora-Hansgrohe leek de voorkeur te geven aan Pascal Ackermann. Maar de Duitser is nog maar een schim van de spurter van de voorbije jaren.

Na de Giro, waar hij een etappe won en de puntentrui pakte dus ook de Tour voor de drievoudige ex-wereldkampioen die automatisch een kandidaat is voor een achtste keer groen.



Wilco Kelderman is de kopman. Emanuel Buchmann, veel te vroeg uitgevallen in de Giro, is een man die in de bergen oorlog moet maken en tegelijk met Patrick Konrad de Nederlandse kopman moet bijstaan. Sagan krijgt Daniel Oss mee, Ide Schelling is een interessante debutant. Nils Politt en Lukas Pöstlberger zijn allrounders. De Oostenrijker is ook een eeuwige vechter. Zie het Critérium du Dauphiné van veertien dagen geleden. Zonder Kämna en Ackermann is dit best een interessante selectie.