Vlaanderen start waarschuwingsfase van Warmteplan: ‘Hou jezelf en je huis koel’

Het wordt de komende dagen erg warm, en het Agentschap Zorg en Gezondheid start daarom de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan. Dat betekent dat iedereen opgeroepen wordt extra goed op te letten, vooral kinderen en ouderen.

Gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen die werken met kwetsbare groepen, krijgen een herinnering en tips om maatregelen te nemen tegen de warmte. Daarnaast krijgt iedereen het advies voldoende te drinken en de koelte op te zoeken. ‘Hou jezelf en je huis koel. Let er bijvoorbeeld op dat je kinderen of ouderen in je buurt ook voldoende drinken en voldoende koelte vinden. ’

Omwille van de corona-epidemie vraagt het Agentschap dit keer extra aandacht voor personen die verzwakt zijn door covid-19. ‘Zij kunnen extra kwetsbaar zijn voor warmtegerelateerde ziekten. Personen met hittestress kunnen dan weer extra kwetsbaar zijn voor het Sars-CoV-2-virus’.

Op de website warmedagen.be staan tips en aanbevelingen verzameld over wat je kan doen om jezelf en andere te beschermen tegen warmte. Er is daarbij ook aandacht voor hoe je tegelijkertijd toch ook de coronamaatregelen kunt blijven opvolgen.