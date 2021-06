Opnieuw 700 bootmigranten aangekomen op Lampedusa

Opnieuw zijn honderden bootmigranten op 24 uur tijd aangekomen op het Italiaanse eiland Lampedusa. De Italiaanse autoriteiten zouden ongeveer 700 mensen geteld hebben, onder wie ook minderjarigen, die het eiland bereikt hebben in boten vanuit Tunesië en andere Afrikaanse landen.

Dat melden plaatselijke media dinsdag. Het eiland Lampedusa, dat deel uitmaakt van Sicilië, werd vier weken geleden ook al geconfronteerd met de toestroom van 2.000 migranten op korte tijd. De Italiaanse autoriteiten trachten momenteel het grootste deel van de migranten zo snel mogelijk te verplaatsen naar quarantaineschepen of naar andere delen van het land.

Desondanks is het opvangcentrum van het eiland, met een capaciteit van 250 mensen, overvol: volgens het Italiaanse persagentschap Adnkronos verblijven er maar liefst 1.000 mensen.

Het aantal migranten dat per boot in Italië aankomt, is verdrievoudigd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Rome heeft herhaaldelijk een beroep gedaan op andere lidstaten van de Europese Unie om een deel van de mensen op te nemen.