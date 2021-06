Voor de EK-wedstrijd tegen Hongarije duwde de Portugese sterspeler Cristiano Ronaldo op een persconferentie resoluut twee flesjes van officiële EK-sponsor Coca-Cola uit beeld en haalde een fles water boven. Een goede zaak voor Coca-Cola, vindt sportmarketingspecialist Jos Verschueren.

‘Drink water’, is met wat goede wil te verstaan, nadat de Portugese sterspeler beide flesjes van het sterk gesuikerde drankje netjes uit beeld had verwijderd. Een niet mis te verstane, gezonde boodschap, maar vast niet wat Coca-Cola voor ogen had toen het de sponsordeal met de Uefa (en verschillende nationale ploegen) tekende.

‘Ronaldo is een gezondheidsfreak’

‘Dat gaan ze op het hoofdkantoor van Coca-Cola in Atlanta niet erg vinden. Het is een opvallend statement, iedereen heeft het erover, gaat de beelden bekijken. Zoveel media-aandacht is niet te betalen, en Coca-Cola krijgt het gratis’, countert programmacoördinator Sport Management Jos Verschueren aan de Brusselse Universiteit VUB.

‘Cristiano Ronaldo is altijd een beetje een ongeleid projectiel geweest, op en naast het veld. Was het een opwelling? Zijn zoontje - die hij graag ziet opgroeien tot een topvoetballer - is tien, en zit gegarandeerd in een limonadeperiode. Zelf is Ronaldo een gezondheidsfreak, anders heb je op je 36ste niet de carrosserie van een 26-jarige’, vindt Verschueren.

‘Zonder merken geen grote sportevenementen’

Ronaldo is echter niet de enige bezorgde ouder. Obesitas is in opgang, zelfs bij hele jonge kinderen. Moeten ongezonde producten als frisdrank niet geweerd worden van sportieve evenementen? Als je Coca-Cola weert wegens te ongezond, moet je dat ook doen met een andere officiële EK-sponsor, TakeAway.com, dat geassocieerd wordt met junkfood. Hetzelfde geldt voor Heineken - ook officiële EK-sponsor - en de vele biermerken die de nationale teams in hun land van herkomst steunen.

‘Elk merk heeft zijn schaduwzijde. Als ik het me goed herinner is 3M ooit nog partner geweest van de Olympische Spelen’, aldus Verschueren. ‘Zonder merken geen grote sportevenementen. Met alleen de uitzendrechten gaat men het niet redden. Zonder Coca-Cola waren er de afgelopen honderd jaar geen Olympische Spelen, bijvoorbeeld.’

‘Sport is emotie’

Eerder dan een verbod, ziet Verschueren een kans voor bedrijven om hun verantwoordelijkheid op te nemen en overconsumptie af te raden. ‘Een suikerdrankje na een zware sportieve inspanning, daar ga je niet van dood. Misschien moet Coca-Cola de biersector volgen en spreken van “geniet met mate(n)” of “met liefde gebrouwen, drinken met verstand”. Misschien zet Ronaldo wel een positieve trend in bij de merken. Laat het een wake-upcall zijn voor iedereen.’

Waarom zijn ongezonde merken als Coca-Cola eigenlijk zo verlekkerd op sport? ‘Sport is emotie. Mensen leven mee: ze slaan hun handen voor hun gezicht, pakken elkaar vast. Een team staat voor een land. Van Virton tot Knokke staan mensen achter de Rode Duivels. Hoe schoon is dat?’