De Britse koningin Elizabeth stond er vrijdag op een taart aan te snijden met behulp van een ceremonieel zwaard tijdens een evenement van de G7-top in Cornwall in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Toen iemand haar zei dat er ook een mes was, zei ze vastberaden: ‘Dat weet ik.’ Wat de aanwezigen een lach ontlokte.