De staats- en regeringsleiders van de 30 Navo-landen kwamen maandagnamiddag samen op het hoofdkwartier in Brussel en spraken zich gezamenlijk uit tegen China. Tijdens een kort persmoment heeft de aftredende premier van Nederland vragen beantwoord, maar dat liep niet van een leien dakje. Toen Mark Rutte de vraag eindelijk had begrepen zei hij dat het ongemakkelijk was om met de voormalige Amerikaanse president samen te werken.

De Amerikaanse president Joe Biden is in België. Maar hoe belangrijk is dit bezoek precies? Buitenlandjournalist Dominique Minten beantwoordde uw vragen in een live video op onze website.