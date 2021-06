De Amerikaanse president is sinds zondagavond in ons land. Vandaag staat onder meer een ontmoeting met koning Filip en een EU-top op de agenda. U kunt de ontmoeting tussen Biden en de koning hierboven live volgen vanaf 11 uur.

Biden brengt voor het eerst sinds zijn verkiezing een bezoek aan Europa. Dit weekend woonde hij al de G7-top in Groot-Brittannië bij, en maandag de Navo-top in Brussel. Vandaag staat er behalve een onderhoud met koning Filip ook een ontmoeting met de belangrijkste leiders van de EU-landen op het programma. Woensdag sluit hij zijn bezoek in Zwitserland af met een onderhoud met de Russische president Vladimir Poetin.