Laatste Vlaamse pelsdierkwekerijen stoppen ermee

Alle veertien nog actieve pelsdierkwekerijen in Vlaanderen hebben vrijwillig een aanzetting tot stopzetting ingediend. In ruil krijgen ze een hogere financiële compensatie dan wanneer ze de verplichte sluiting zouden afwachten.

Dat meldt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Eerder hadden al elf kwekerijen ingetekend op de regeling, dat zijn er nu dus veertien. Slechts één van deze bedrijven wil in een andere vorm doorgaan, de andere stoppen helemaal. Ook de enige overgebleven producent van foie gras in Vlaanderen maakt gebruik van dezelfde regeling.

In 2018 werd een verbod op pelskwekerijen en dwangvoeding aangekondigd. Tegen eind 2023 moeten bestaande kwekerijen hun activiteiten stopzetten, maar nu blijkt dat geen enkele nog actieve onderneming zolang zal wachten. ‘Ik ben blij dat de bedrijven niet per se willen doorgaan tot het bittere einde en de beslissing die we in Vlaanderen genomen hebben nu aanvaarden’, zegt Weyts. ‘Voor ons is het achterhaald om dieren louter voor hun pels te doden of om dwangvoeding te gebruiken’.

De bedrijven krijgen een schadevergoeding, afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Wie echter tot op het einde wil doorgaan met kweken, wordt daar financieel voor gestraft. In april werd de voorziene schadevergoeding al eens verminderd met 10 procent. In april 2022 en april 2023 zou daar telkens nog eens 10 procent van afgegaan zijn voor wie tot het einde wou doorgaan.

Geen enkel bedrijf wil die stap dus afwachten. ‘Dat is beter voor de bedrijven en vooral beter voor de dieren‘, aldus Weyts.