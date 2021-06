Mechelen eist uitleg over fabriek die opduikt in PFAS-rapport

De fabriek van Chemours Belgium in Mechelen-Zuid, tot 2015 een vestiging van DuPont de Nemours, duikt op in een Ovam-rapport over PFAS. Het Mechelse stadsbestuur organiseert dinsdag een extra schepencollege om uitleg te krijgen van Ovam, de milieu-inspectie en de producent.

Eind juni 2018 publiceerde de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de resultaten van een onderzoek. Dat spitste zich toe op de aanwezigheid van PFAS in het grondwater, de bodem en de waterbodem ter hoogte van risicoactiviteiten. Zogenaamde poly- en perfluoralkylstoffen komen niet van nature voor, het zijn chemische stoffen die de mens maakt. Ook PFOS, dat de verontreiniging in Zwijndrecht heeft veroorzaakt, behoort tot deze categorie.

Chemours nam in 2015 wereldwijd de productie over van DuPont de Nemours. Foto: Dirk Vertommen

Wat nu in Mechelen voor ongerustheid zorgt, is dat in hetzelfde OVAM-rapport expliciet de fabriek in de Antoon Spinoystraat in Mechelen-Zuid als productielocatie wordt vermeld en het gebruik van PTFE, beter bekend als Teflon.

‘Ik begrijp de vraag, maar ik kan daar geen antwoord op geven’, reageert Willem Buitelaar, woordvoerder van DuPont. ‘In 2015 heeft DuPont deze activiteiten wereldwijd ondergebracht in het zelfstandig bedrijf Chemours. Het zijn twee gescheiden, beursgenoteerde ondernemingen’, vertelt Buitelaar.

Bij Chemours Belgium was niemand bereikbaar voor een reactie. OVAM zegt pas dinsdag te kunnen reageren.