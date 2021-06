Amerikaans congreslid excuseert zich voor vergelijken mondkapje en jodenster

Het Republikeinse congreslid Marjorie Taylor Greene heeft zich verontschuldigt voor haar eerdere vergelijkingen tussen het verplicht dragen van mondkapjes en vaccinatie tegen covid-19 met het dragen van een Jodenster tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze deed dat tijdens een korte toespraak na een bezoek aan het Holocaust Museum in Washington.

‘Ik heb een fout gemaakt en het zit me nu al een paar weken dwars’, aldus de Amerikaanse politica. ‘Er zijn woorden die ik heb gezegd en opmerkingen waarvan ik weet dat ze beledigend zijn, en daarvoor wil ik mijn excuses aanbieden.’ Ze voegde eraan toe dat ‘er niets vergelijkbaar’ is met de Jodenvervolging.

• Trumpgezind parlementslid op de vingers getikt door de Republikeinen na vergelijking vaccinpaspoort met Jodenster

De uitspraken die Greene een paar weken geleden deed leidden tot grote ophef in de Verenigde Staten en leverde haar kritiek op van zowel prominente Democraten als Republikeinen. Desondanks bleef ze tot maandag haar uitspraken verdedigen.

Greene staat bekend om de complottheorieën die zij geregeld verspreidt. Ze herhaalde meermaals de valse bewering van Trump dat hij de verkiezingen op 3 november vorig jaar zou hebben gewonnen. Ook zou ze in 2018 en 2019 steun hebben betuigd aan oproepen om kopstukken van de Democratische partij te laten executeren of daar zelf toe hebben opgeroepen.

Ze hangt ook allerlei vergezochte samenzweringstheoriën aan, zoals dat 11 september 2001 geen vliegtuig in het Pentagon is gevlogen. Daarnaast zei ze dat het bloedbad in 2018 met zeventien doden op een school in Florida in scène is gezet om het recht op wapenbezit in te perken. Verder beweerde ze dat Bill en Hillary Clinton verantwoordelijk zijn voor de dood van de zoon van oud-president John F. Kennedy die om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. Omwille van die bedenkelijke uitspraken is ze uitgesloten uit verscheidene parlementaire commissies.