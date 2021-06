Zon en wolken wisselen af

Dinsdag krijgen we een afwisseling van zon en wolkenvelden. Wat lokaal gedruppel is niet geheel uitgesloten maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. De maxima schommelen rond 20 graden aan zee en kunnen in het binnenland nog klimmen tot 28 graden, meldt het KMI.

Dinsdag krijgen we een afwisseling van zon en wolkenvelden. Wat lokaal gedruppel is niet geheel uitgesloten maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. De maxima schommelen rond 20 graden aan zee en kunnen in het binnenland nog klimmen tot 28 graden, meldt het KMI. In het binnenland waait de wind zwak of plaatselijk matig en aan zee matig uit het noorden tot noordoosten.

Dinsdagavond en -nacht blijft het droog en wordt het lichtbewolkt tot helder. De minima liggen tussen 9 en 17 graden. De wind zwakt af en draait daarbij naar het oosten tot zuidoosten.

Woensdag wordt het opnieuw zonnig met in de loop van de dag wat meer wolkenvelden. Tegen het einde van de namiddag en ‘s avonds is er een kleine kans op een lokaal warmte-onweer. Het wordt zeer warm met maxima van 26 graden aan zee tot lokaal 31 à 32 graden in het binnenland. De wind is eerst zwak uit oost tot zuidoost, later zwak tot matig uit zuidzuidwest. Aan zee steekt er een noordelijke zeebries op.