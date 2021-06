Britten voorzien ondanks Deltavariant nog steeds 40.000 toeschouwers bij EK-finale

Ondanks de verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus is de Britse regering van plan om nog altijd 40.000 toeschouwers toe te laten bij de finale van het EK voetbal in Wembley. Veel coronamaatregelen zijn maandag in het Verenigd Koninkrijk verlengd tot 19 juli, maar een reeks grote sportwedstrijden kan als testevenement met veel publiek doorgaan.