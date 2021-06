Klacht tegen plan van de banken om geldautomaten af te slanken

De vzw Financité heeft een klacht ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit tegen twee nieuwe, interbancaire netwerken van geldautomaten. Deze vzw voert al een tijdje strijd tegen de afslanking van dat netwerk.

De klacht van Financité is gericht tegen de firma Batopin – een naamloze vennootschap met als aandeelhouders de vier grootste banken van het land, zijnde BNP Paribas Fortis, KBC, ING en Belfius – en Jofico, een coöperatie van kleinere instellingen, zoals Argenta, AXA Bank en Bpost. De vzw noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat dergelijke bedrijven, ‘die zich toeleggen op het sterk verminderen van de dienstverlening aan gebruikers, schijnbaar zonder enige beperking kunnen ontstaan’.

Neutrale automaten

Vorig jaar kondigde Batopin aan de ruim 5.000 automaten die momenteel in de bankkantoren van haar aandeelhouders zijn geïnstalleerd, te vervangen door 2.000 tot 2.400 ‘neutrale’ automaten op 650 tot 750 locaties binnen een straal van maximaal 5 km rond de woning voor 95 procent van de bevolking en binnen een straal van maximaal 10 km rond de woning voor 98 procent van de bevolking. Financité, dat ijvert voor meer financiële inclusie, verzet zich tegen dit plan.

Het ziet er nu naar uit dat Financité via een procedure bij de Belgische Mededingingsautoriteit probeert om de uitvoering van dat plan juridisch te hinderen. ‘We waren bezorgd over de twee initiatieven die in 2019 en 2020 zijn gelanceerd voor het interbancaire beheer van ATM-netwerken’, stelt onderzoekster Anne Fily van Financité in Le Soir. ‘Na onderzoek hebben we vastgesteld dat er voor de oprichting van deze twee firma’s geen dossier was ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit, wat ons in strijd lijkt met de wet op dat vlak’.

Financité bestempelt verder de twee projecten als een ‘mededingingsbeperkende praktijk’.