Olympische deelname mountainbikester Githa Michiels op de helling na valpartij

Enkele dagen nadat Githa Michiels zekerheid heeft verworven over een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio, staat haar deelname alweer op de helling. De 38-jarige mountainbikester kwam zondag tijdens de wereldbekerwedstrijd in het Oostenrijkse Leogang ten val en liep daarbij een schouderbreuk op.

‘Ik kon een renster die voor mij gevallen was niet ontwijken en kwam daardoor zelf lelijk ten val’, postte Michiels op haar Instagramaccount. ‘Het deed verschrikkelijk pijn en ik wist meteen dat er iets mis was. In het ziekenhuis stortte mijn wereld in: ik bleek een breuk opgelopen te hebben.’

Welke gevolgen het heeft voor haar olympische deelname is nog niet duidelijk. ‘Ik keer nu terug naar België, waar ik nader onderzoek zal ondergaan. Ik ben alvast van plan sterker dan ooit terug te keren.’

De mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen staat voor 27 juli op de kalender.