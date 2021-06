Johnson moet ‘Vrijheidsdag’ uitstellen vanwege delta-variant

De voorziene versoepelingen in het VK worden uitgesteld van 21 juni naar 19 juli. Premier Johnson gaat ervan uit dat het om het laatste uitstel gaat.

De 27-jarige Charlotte Collins kon maandagavond opgelucht adem­halen. Samen met haar aanstaande had ze 160 personen uitgenodigd voor haar huwelijksfeest op 26 juni in een stuk bos in Engeland; de tipi’s waren al gehuurd en de foodtrucks besteld voor iedereen. Maar ze vreesde dat ze veel namen ging moeten schrappen, omdat duidelijk was dat premier Boris Johnson slecht nieuws ging afkondigen.

De Britse premier besliste inderdaad dat de voorziene ‘dag van de vrijheid’ niet op 21 juni ingaat, maar wordt uitgesteld tot 19 juli, behalve voor …. de trouwfeesten waar nu maar 30 genodigden welkom zijn. Maar theaters en uitgaansgelegenheden moeten het ook de volgende vier weken met de helft van de capaciteit blijven doen. Nachtclubs blijven toe. Slechts zes personen of twee huisgezinnen mogen elkaar binnen ontmoeten. In pubs zijn alleen groepen van maximaal zes personen welkom. Telewerk blijft van kracht als het mogelijk is.

Meer ziekenhuisopnames

De aanleiding is de snelle stijging van het aantal covid-gevallen door de meer besmettelijke delta-variant in het Verenigd Koninkrijk, ondanks de succesvolle vaccinatiecampagne: 44,9 procent van de ­bevolking heeft al twee inentingen achter de rug. Gisteren kwamen er 7.742 besmettingen bij – het hoogste aantal sinds eind februari. Er stierven drie personen. ‘In Engeland is het aantal ziekenhuisopnames wegens covid-19 met de helft toegenomen sinds vorige week’, zei professor Chris Whitty, de chief medical officer die Johnson vergezelde tijdens de persconferentie.

Zeven op de tien mensen die ­opgenomen worden, zijn jonger dan 65 jaar. Ook Johnson onderstreepte het gevaar van niets doen met een dramatisch cijfer: ‘Door nu voorzichtig te zijn, kunnen we duizenden levens redden door ­miljoenen mensen ­extra te vaccineren.’

Muur van immuniteit

Johnson gaat ervan uit dat het om het laatste uitstel gaat, al hield hij een slag om de arm voor het geval er een variant opduikt die nog ­gevaarlijker is dan de delta-variant. ‘We zullen moeten leren leven met dit virus. We moeten de huidige stijging vertragen. Maar op 19 juli zullen we een zeer aanzienlijke muur van immuniteit hebben ­opgebouwd rond de bevolking.’

Tegen dan zal elke Brit die ouder is dan achttien de kans gekregen hebben om zich een eerste keer te laten vaccineren en zal twee derde van de Britten een tweede dosis ­gekregen hebben. Maar Whitty waarschuwde dat het Verenigd ­Koninkrijk ook op 19 juli nog een ‘substantieel’ aantal besmettingen zal kennen. ‘Waar het om gaat, is de balans’, zei hij.